Marjolijn: ‘Ik ga voor het eerst sinds vier maanden dat elastiekje weer eens uit m’n haar halen’

Op mijn laatste officiële verlofdag zit ik in een strakke, bijna afgestylede woonkamer te typen. In volledige stilte want alle drie de kleintjes zijn op de crèche. Onwennig wel. Het is een compleet ander huis geworden. Mooi, maar gewoon anders. Daar moet je echt aan wennen.

Vreemd dat er bijna vier maanden voorbij zijn sinds mijn lieve mannetje werd geboren. Hij is nog steeds snipverkouden. Is ontzettend veel wakker de laatste twee weken. Ik zie er zelf uit als een vaatdoek. Slaap hooguit vier uurtjes per dag denk ik. Ik heb te vroeg gejuicht toen ik dacht dat hij al nachten van vijf uur achter elkaar maakte. Dat heeft een weekje geduurd, het is nu volledig terug bij af. Ik leg me er maar bij neer dat dit ook zeker een jaar gaat duren, kan het alleen maar meevallen.

Afvallen? Borstvoeding en een verbouwing zijn de sleutel tot succes!

Van de week ging ik op de weegschaal staan en zag ik dat ik gewoon sinds de laatste keer een kilo of vijf was afgevallen. Ik dacht dat het na de derde er nooit meer af zou gaan, maar blijkbaar doet de borstvoeding en de verbouwing zijn werk. Desalniettemin moet ik oppassen dat er niet teveel energie uit me wordt getrokken. Bij ieder kind heb ik dit gevoel gehad. ‘Moet ik doorgaan met borstvoeding? Vraag ik niet teveel van mezelf, van mijn lijf?’ Maar dan ga ik er toch steeds weer voor. Ik heb ook geen zin om ’s nachts een fles te maken en denk echt niet dat hij van flesvoeding ineens als een roosje doorslaapt.

‘Ik heb het gevoel dat ik steeds heel hard wil gaan zitten janken!’

Je ontwikkelt een innerlijke oerkracht om door te gaan. Ik zag na alle drie de verloven op tegen het vroege opstaan en moeten werken, maar het is me bij twee gelukt dus dan slaag ik de derde keer ook wel. Ik vind het alleen wel spannend. Ook al is het de derde keer. Je bent er een tijd tussenuit geweest. Ik heb wel zin om weer onder mijn collega’s te zijn. Op een gegeven moment heb je het thuis ook wel gezien. Ik ben alleen gewoon echt heel moe. Dat gevoel dat je steeds alleen maar heel hard wil gaan zitten janken. Als je om een uur wakker wordt, om drie uur, half vijf en dan om zes uur weer door de oudste die roept dat ‘ie moet poepen.

‘Ik ruil mijn zure spuugtruien in voor een nieuwe stijlvolle garderobe’

Bij bovenstaande moet ik een ding voor ogen houden: volgend jaar ben ik het allemaal vergeten. Dan denk ik waren de kids nog maar zo klein. Deze tijd met mijn kinderen krijg ik nooit meer terug en dan kickt die oerkracht in en kan ik doorgaan. Kan ik mezelf om zes uur maandag uit bed slepen.

‘Voor het eerst sinds vier maanden weer eens mijn haar uit dat elastiekje halen.’

De zure spuugtruien wegleggen voor mijn nieuwe prachtgarderobe. Ik heb vanaf de bank zo ongeveer de hele WE leeg gekocht voor nieuwe werkoutfits. Ik smeer er gewoon een paar lagen makeup op en dan lijkt het alweer heel wat. Deze moeder is moe, heel moe, maar welke moeder niet. Een grote cosmeticagigant zou zeggen ‘Because they’re worth it‘ achja, daar hebben ze ook gelijk in. Toch moeders?

Over Marjolijn

Marjolijn (37) is moeder van Mick, peuter M. en baby W. In 2015 besloot ze haar leven drastisch om te gooien en niet langer te wachten op de prins op het witte paard: ze koos voor het single moederschap. Voor VIVA.nl blogt ze over haar avonturen als single moeder en de uitdagingen die zich aandienen. In het dagelijks leven is ze fulltime communicatieadviseur en blogt ze voor haar eigen website The Single Mama, voor (aanstaande) mama’s zonder of mét man. De foto’s van Marjolijn zijn gemaakt door Puur Beeld – Anne Verhoeven.

