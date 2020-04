Femke Rodenburg (35) woont met haar man en drie dochters van 1, 3 en 6 in het pittoreske Woerden. Voor Viva Mama deelt ze hoe het is om als journalist – naast het hysterische gezinsleven – er ook nog een sportief en sociaal leven op na te houden.

Genieten in quarantaine

In het pre-coronatijdperk was het bij ons hysterisch qua planning. Iedere dag weer opnieuw de uitdaging om alle gezinsleden, enigszins fatsoenlijk gekleed en gekapt en met een gevulde buik, op tijd op de plek van bestemming te krijgen. Nu heeft hysterie een heel andere dimensie gekregen en is het vooral hysterisch qua speelgoed, hagelslag en schoolwerkjes. Want overal waar ik kijk, zie ik deze drie elementen. En meer.

Toch hebben we de eerste vier weken ‘in quarantaine’ overleefd. En waar het de eerste dagen even schakelen was voor iedereen, zitten we er nu lekker in. Sterker nog, ik zie inmiddels flink wat voordelen aan deze situatie.

Niet meer zoeken naar parkeer- en werkplek

Zo gaat de wekker niet meer om half zeven, want de vroegste dochter is toch wel voor half acht wakker. Maar dat levert toch weer wat extra nachtrust op. En als je er om half acht uit gaat, kun je makkelijk om acht uur achter je bureau zitten. Want ook files en het zoeken naar een parkeer- of werkplek zijn verleden tijd.

Zo halverwege de ochtend is er dan het koffiemomentje met het gezin. Reuzegezellig en met een stuk betere koffie dan op mijn werk. Ook de dagelijkse lunch met z’n vijven zie ik inmiddels als quality time. Waarbij de melk regelmatig over tafel gaat, dat dan weer wel.

Zelfgemaakte lasagne? Geen probleem!

Op culinair gebied gaat er hier in huis ook een wereld open. ’s Middags is er opeens tijd om zandkoekjes of cupcakes te bakken met de meiden. En in plaats van een snel in elkaar geflanste avondmaaltijd serveer ik nu op dinsdagavond gerust zelfgemaakte lasagne.

Even was ik bang dat hierdoor iedere week in quarantaine ook een kilo erbij zou betekenen. Maar niets blijkt minder waar, want ik sport als nooit te voren. Met iedere avond een lege agenda zijn er ook geen smoesjes meer om dat niet te doen. En eerlijk is eerlijk: na een hele dag moederen slash juffen of thuiswerken, is er niets fijner dan een rondje hardlopen.

En ja: het is soms heftig met zijn vijven 24/7 bij elkaar. Maar ik ontdek ook opeens hoeveel woordjes de jongste al kan zeggen, hoe goed de middelste de schoolopdrachtjes van haar zus al begrijpt en hoe wijs en verantwoordelijk de oudste is. Dingen die ik door al dat rennen en vliegen bijna dreigde te missen.

Dus ik geniet de komende weken nog maar even van deze unieke periode. Er is straks nog tijd genoeg om na een stressvol ochtendritueel in de file mijn ontbijt naar binnen te werken.