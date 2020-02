Noah: ‘Onder de tafel vergroot ik haar profielfoto. Ik lijk wel veertien’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (32, accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn nieuwe leven als single.

‘Wat nou, je hebt geen seks gehad met haar?’ Menno kijkt eerst naar Ties en dan naar mij. Ik haal mijn schouders op. Ik heb geen zin om op mijn 32e nog verantwoording af te leggen aan wie dan ook. Ties knipoogt naar me. ‘Vertel maar eens meer over die Ilse.’

Ik voel hoe mijn wangen gloeien als ik Ties en Menno in vertrouwen neem over mijn koffiedate en het etentje met Ilse, de hondeneigenaresse met de heerlijke sproetjes. Vannacht zag ik haar gezicht in mijn droom. We reden in een cabriolet door Frankrijk, wapperende haren, achter in de kofferbak een tent, Buzzy op Ilses schoot. Ik heb helemaal geen cabrio, en samen kamperen lijkt me na twee dates wat voorbarig. Maar toch.

‘Ik vind haar leuk.’ Stoerder dan ik me voel, prik ik mijn vork in de roti en neem een grote hap. Hij is pittig. Ik bestel een Fanta en drie nieuwe biertjes bij de man achter de counter.

‘Klinkt serieus.’ Menno kijkt vriendelijk naar me.

‘Dat kan het volgens mij best worden. Tenminste, als het aan mij ligt.’

‘Heb je al van Lieke gehoord wie die ouwe vent was met wie ik haar in de stad zag?’ Ties legt zijn vork neer, kucht en drinkt dan twee gretige slokken uit mijn flesje Fanta.

‘Lieke is exit. En met wie ze datet gaat me niets aan. Zelfs al is het de kerstman.’

‘Hij zag er anders niet uit of hij in een arrenslee reed. Meer een Tesla.’

‘Kunnen we ophouden over Lieke en haar sugardaddy? Vertel ons anders eens over Düsseldorf.’

Menno schraapt zijn keel en orakelt over de Duitse hotelkamer die hij beter heeft bestudeerd dan de stad zelf. Hij zit zo op zijn praatstoel dat hij amper merkt dat ik mijn telefoon check. Niets van Ilse. Ik scrol door haar Instafeeds. Geen verwijzing naar onze date. Een nieuwe foto van Buzzy op zijn rug met zijn poten omhoog. Ilse die met een vriendin proost in een restaurantje. De tafel is tot mijn opluchting gedekt voor twee. Ik lijk wel gek.

Menno kletst nog steeds als ik weer een hap neem, dit keer met extra brood, want de roti is me vandaag een tikkeltje te pittig.

‘Heb jij wél een beetje geneukt?’ Menno kijkt naar Ties.

‘Condooms vol,’ antwoordt Ties. We weten alle drie dat hij liegt. Ties is niet van de onenightstands. Ties is een hopeloze romanticus. Sinds ik Ilse ken, waardeer ik zijn instelling des te meer. Woensdag zie ik haar weer. Onder de tafel vergroot ik haar profielfoto en baal van mezelf. Ik lijk wel veertien. En waarom zweet Menno ineens zo? Ties klopt op Menno’s rug. Ik spring op en loop naar de man met het witte schort vol vlekken achter de counter.

‘Is niet goed?’ vraagt hij en hij knikt bezorgd naar Menno. Ik wijs naar de koeling achter de man. ‘Doe maar drie Fanta. Dan gaat het vast een stuk beter met deze stoere vent.’

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

