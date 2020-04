Noah: ‘Ilse heeft mij minder nodig dan ik al een paar weken hoop’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn nieuwe leven als single.

Ik ga niemand vertellen wat ik ontdekte over Lieke. Kirsten niet. Ilse niet. En Menno zeker niet. Het is de keuze van mijn ex om te gaan werken als escort. Haar motivatie gaat verder niemand iets aan en als ik het nieuwtje niet van Ties had gehoord, die haar zag op de website van een escortbureau, had ik het nooit geweten. Natuurlijk ben ik ervan geschrokken om Lieke zo te zien naast een prijslijst voor haar lichaam. In sexy lingerie, in nietsverhullende poses waarin ik haar zelden zag. Pure marketing, weet ik door mijn vak. Dat escortbureau weet heus wel wat ze doen.

Het is een totaalplaatje van magie en mystiek. Van een vrouw die je kunt kopen en vervolgens tijdelijk bezit. Maar ik kan er veel van vinden, uiteindelijk is het allemaal Liekes zaak. Zij heeft voor dit werk gekozen en zal wel weten waar ze mee bezig is. Ze leek in elk geval blij met haar nieuwe tas. Of ik haar er ooit mee confronteer, weet ik niet. Lieke heeft recht op privacy, maar het voelt voor mij wel schijnheilig om gekkie te spelen als ik haar weer tegenkom. Zelf zou ik het waarderen als iemand over een geheim zwijgt als het om mij zou gaan, maar tegelijkertijd zou het raar zijn als iemand mij iets niet vertelt wat tussen ons in staat. Ik besluit om het van het moment zelf te laten afhangen.

Op mijn werk ben ik druk met een presentatie. Mijn baas vindt het een goed idee dat alle afdelingen met elkaar videobellen om zo te ontdekken waar iedereen mee bezig is. Zo leren we nieuwe medewerkers kennen en werken andermans nieuwe plannen en ideeën inspirerend. Althans, dat zegt hij. In Excel tik ik de cijfers over de huidige economische situatie, de boekenmarkt van het afgelopen jaar, de top tien bestverkochte titels en de begroting voor het volgende kwartaal. Allemaal droge kost en ik weet niet zo goed of ik in mijn calculaties rekening moet houden met het coronavirus en alle beursdalingen.

Twee keer surf ik naar de site van het escortbureau waar Lieke op staat. Dan werk ik braaf alle bestanden door en app tussendoor met Ilse, die met Buzzy bij de dierenarts zit. Hij heeft een stressbal in de vorm van een muffin opgegeten en die komt er niet meer uit. Als een laxeermiddel niet werkt, moet hij geopereerd worden omdat hij anders kan stikken. ‘Zal ik vanavond komen?,’ app ik. Ik wil er zijn voor Ilse als ze me nodig heeft. Maar Ilse heeft mij veel minder nodig dan ik al een paar weken hoop. ‘Ik zie je later wel,’ appt ze terug. Ik wens Buzzy beterschap en stuur een lief gifje. Er komt geen antwoord terug en mijn maag draait zich die middag een paar keer om. En dat komt niet door Lieke en de saaie verkoop-overzichten.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

