Noah: ‘Geduld is een schone zaak. Het geeft lekkere trek. Of denkt Ilse niet aan mij?’

Ze heet Ilse, de vrouw met de liefste sproeten die ik ooit zag. Haar blauwe ogen glansden tussen de springerige oranje vlekjes en haar glimlach bezorgde me knikkende knieën. Ik trakteerde haar op koffie toen ze de weggelopen Babe voor me ving in het park. Nu is Babe weer bij Menno en Ilse en haar witte Boomer-hond Buzzy zijn weer thuis. Ik ruim de speelgoedkip op die Menno vergat en verwijder de brokkenprut die Babe naast haar voerbak morste. Ilse. Buzzy. Sproetjes. Voor de zevende keer check ik mijn telefoon op berichtjes. Dan stuur ik zelf maar een appje. Pizza of sushi?

‘Ilse. Best een mooie naam’

Twee uur later zijn de vinkjes nog steeds grijs. Ilse is single, begreep ik tijdens onze spontane koffiedate. En ze is zo heftig leuk dat ik er door overdonderd ben. Waar zou ze wonen? Wat voor kleur tandennullborstel heeft ze? Draagt ze onder haar kleding praktische T-shirts of hemdjes met kant? Ik zie haar weer voor me. Bruin golvend haar tot net over haar schouders, een beetje frizzy. Wandelschoenen. Een grijze sjaal en een zwarte muts. De hond aan een halsband vol vrolijke kleurtjes met daaraan een penning in de vorm van een bot. Ilse. Best een mooie naam. Zacht.

Die avond, ik ben al boven en strijk nog een paar overhemden, appt ze terug. Leuk! Ik kan woensdag of donderdag. Graag goed op mij passen, anders loop ik weg. Grijnzend googel ik in bed voor het eerst in tijden naar restaurantrecensies. De dag erna loop ik kritisch door mijn huis. Ik mis planten. Ik koop er na mijn werk vier bij het tuincentrum. Thuis merk ik dat ik er na het afrekenen één bij de kassa heb laten staan. Nog twee nachten. Dan is het donderdag, want ik koos natuurlijk de verste dag, omdat ik wil dat Ilse moet aftellen. Geduld is een schone zaak. Het geeft lekkere trek. Of denkt Ilse niet aan mij? Vast wel, want ze appte vanmiddag dat ze het donderdag niet laat maakt, omdat ze vrijdag al vroeg met een vriendin naar de sauna gaat.

‘Ik smeer wat Labello op mijn lippen, maar veeg het er weer af’

Die donderdag is Ilse in mijn hoofd nog knapper dan Meghan Markle en Gigi Hadid bij elkaar. Voor de spiegel check ik mijn nieuwe kapsel. Ik heb mijn haar vanmiddag

in een ander model laten knippen. Het zit leuk, net als de nieuwe broek die ik erna kocht. Erop een coltrui die ik alleen draag bij speciale gelegenheden, omdat hij geweldig staat maar een pietsie jeukt in de nek. Ik smeer wat Labello op mijn lippen, maar veeg het er weer af.

Dan klik ik in de schuur mijn fiets van het slot. Een laatste dubbelcheck of ik mijn portemonnee bij me heb. Gepind? Yep. Ik trek mijn wanten uit. En toch weer aan. Ilse en Buzzy. Buzzy en Ilse. O jee. Dit is niet goed.

