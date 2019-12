Noah: ‘Ik vind dat we de relatie van mij zus niet horen te bespreken aan een restauranttafel vol lege bierglazen’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (32, accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn nieuwe leven als single.

‘Volgens mij heeft ze haar tanden gebleekt.’ Menno wijst naar het spierwitte gebit van een blondine aan een andere tafel in het restaurant.

‘Dat zag ik al toen we nog buiten stonden.’

Menno slaat geamuseerd zijn hand op mijn schouder. ‘Je wordt nog eens een expert. Wat is ze trouwens lelijk zeg. Wel mooie ogen. En zo’n pijpmondje.’

‘Ben je nog druk aan het tinderen?’

‘Ik neuk m’n lul er bijna af. Ik ben Dokter Looooove, weet je nog wel?’

‘Jij bent schandalig.’

‘Ik geniet,’ knipoogt Menno naar de serveerster die onze tapenade en een mand brood brengt. Ik heb morgen een aanbiedingsoverleg. Dan hoor ik welke nieuwe boeken er de komende periode gaan verschijnen, wat de kracht daarvan is, en hoe ik ze in de markt kan zetten bij de grote spelers. Moet ik dan nu wel knoflookdip eten?

Ik smeer net tomatenpesto op een nieuwe plak stokbrood als mijn zus Kirsten appt. Ruzie met Ismael. Kan ik vannacht bij jou crashen?

Ik antwoord dat ik over een uurtje of twee thuis ben en dat ze welkom is. Ze stuurt een smiley terug.

‘Wat is dat wijf toch lelijk zeg. Die met die chemotanden.’ Discreet kijkt Menno naar achteren. ‘Echt jammer van dat mondje. Past perfect op zo’n doll.’

‘Ze heeft zichzelf niet gemaakt, hé.’

‘Die tanden zijn wel haar schuld. Ze moet licht geven in het donker. Dat je haar op het aanrecht doet en weet waar je moet zoenen.’

Ik reageer niet en Menno besmeert zorgzaam de laatste twee plakken stokbrood met knoflooksaus en geeft er een aan mij. ‘Jij bestelde net vlees in knoflookmarinade, pik.’

Wanneer we ons ongebruikte bestek naast de afgekloven spareribs leggen, zie ik een nieuwe app van Kirsten. Problem solved. C U next week. X

‘Problemen?’ Menno kijkt zorgelijk. Ik schud mijn hoofd. ‘Volgens mij heeft mijn zus gezeik in haar huwelijk. Die Ismael is nogal…’ Ik zoek naar woorden. ‘Typisch.’

‘Is dat die vent die elk jaar de kozijnen opnieuw schildert?’

Ik knik. Ik wil met Menno niet praten over Kirsten. Ik weet dat Ismael en zij hun problemen hebben. Dat Ismael erg is gefocust op alles perfect willen doen. Dat hij bijhoudt wat Kirsten eet en daar soms opmerkingen over maakt. Maar ik vind dat we Kirstens relatie niet horen te bespreken aan een restauranttafel vol lege bierglazen.

‘Menno zit amicaal naast het meisje met de gebleekte tanden. Zijn hand ligt op haar knie’

Op de klok zie ik dat het al half tien is. Morgen wacht mijn vergadering. ‘Ik moet altijd zo pissen van al dat bier,’ zeg ik en sta op. Misschien dat ik zo mijn moeder nog even bel, want ook dit weekend ben ik niet langs gegaan.

Als ik terugkom van het toilet is ons tafeltje leeg. Menno’s jas hangt nog over de stoel. Ik loop zoekend rond tot ik mijn naam hoor. Menno zit amicaal naast het meisje met de gebleekte tanden. Zijn hand ligt op haar knie.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

