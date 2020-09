Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Na een allerlaatste lunch in Café de Nice, waar een ‘formule du midi’ nog geen veertien euro kost en het heerlijk zitten is op het terras, een allerlaatste smoothie bij het leuke mannetje in het kraampje op het grote plein, slenteren Menno en ik dan eindelijk terug naar de parkeergarage.

Onze bagage ligt al in de kofferbak, de hotelrekening is betaald. Het was een waanzinnige week. Seks, veel eten, strand, de topthriller die ik van Kirsten leende – De mensen boven ons – en heel veel gesprekken met Menno. Menno laat wat lastig in zich kijken. Nu waren we een hele week samen en ondanks onze seksuele escapade en de vele glazen bier en wijn, hebben we fijne gesprekken gehad.

Wat ik zelf leerde, is dat een vakantie met een man toch heel anders is dan de reizen die ik de afgelopen jaren met Lieke maakte. Geen geknibbel op eten, geen gezeur over de weegschaal. Maar alles is wel net iets minder feestelijk. Met Menno hoeft er geen kaars op tafel te staan. Toch zou ik het zo wéér doen, ook al sloeg deze week een krater in mijn banksaldo door vooral de leuke winkels, waar ik vier paar nieuwe schoenen en twee overhemden met de echte ‘frenchy look’ scoorde.

‘Wil je nog een keer kwartetten?’ Menno knipoogt naar twee leuke dames die op de rand van de fontein zitten op het Place Massena en waar een Griekse god ons aanstaart met een heus mondkapje om zijn witmarmeren kaak. Menno lacht en nu pas valt me op hoe ontspannen hij eruit ziet na deze week samen op vakantie.

De frons op zijn voorhoofd is praktisch weg, zijn ogen staan rustig en als hij lacht, kleuren zijn tanden spierwit door zijn gebronsde huid. Pas dan besef ik dat ook ik deze look zal hebben. Geen wallen, een voldane uitdrukking op mijn gezicht. Dat zijn dus zaken die Lieke zouden zijn opgevallen en die ze ook zou hebben uitgesproken. Hoe zou het met haar gaan? Bijna app ik haar, maar ik kan me bedwingen.

In plaats daarvan schrijf ik Gitte, met wie ik altijd contact heb gehouden. Over de twee Britse beauties heb ik haar niets verteld, maar Gitte zal misschien vermoeden dat er leuke meiden in Frankrijk zitten. Zonder het te hebben uitgesproken zijn zij en ik friends with benefits geworden.

We appen elkaar graag, vertellen over onze dag en af en toe hebben we spetterende seks achter ons scherm. Allebei solo en coronaproof. Van Ilse hoor ik niets meer. Ik zuig nog één keer aan mijn rietje en werp de smoothiebeker in een vuilnisbak. Op de valreep koop ik in een winkeltje nog twee kleine blikjes met een tekening van Nice erop en een stuk Franse oranjebloesemzeep erin. Eén voor mijn zus, één voor mijn moeder.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

