Noah: ‘Mijn ex is impulsief. Prettig gestoord. En gek op geld. Maar dit?’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn nieuwe leven als single.

Geschokt staar ik naar het gezicht van Lieke. Er is door het escortbureau waar ze volgens Ties werkt een zwart balkje over haar ogen gefotoshopt en op sommige foto’s draagt ze een Venetiaans masker, maar ik herken mijn ex uit duizenden. Dezelfde kuiltjes in haar wangen. Dezelfde moedervlek op haar schouder. Het is echt Lieke. Mijn ex, die ik van binnen en buiten dacht te kennen, met wie ik acht jaar bed deelde. Die bij me uithuilde en soms dagen chagrijnig was omdat ze zichzelf lelijk, stom en dik vond. Dezelfde Lieke die in een gekke bui tegen me praatte als Kermit de kikker. En die zichzelf nu verkoopt op een website. Zes foto’s staan er bij haar profiel van Lieke in een avondjurk, nota bene een die we samen kochten. Op de andere foto’s staat Lieke in lingerie. Een rood neglig. Koop mij. Voor tweehonderd euro per uur doe ik alles wat je wilt. Ik denk aan de kerel die leek op Youp van Hek met wie ze at in het peperdure restaurant. Aan de gelnagels die ze ineens heeft. Haar blondere haar. De dure handtas. Mijn ex is prostituee geworden. Mijn geweten dwingt me tot een potje soul searching. Mijn ex is impulsief. Prettig gestoord. En gek op geld. Maar dit? En nu ik toch aan het piekeren ben Waarom bezoekt Ties dit soort sites?

Boekt hij weleens een escort of kijkt hij voor de kick naar mooie vrouwen in lingerie? Kent hij een van die dames? Of is het gewoon rukmateriaal, zoals Menno weleens zegt als hij in de supermarkt een Playboy afrekent. Ik sta op en kook water voor een beker oploskoffie. Lieke nam de Senseo mee en ik drink zo weinig cafeïne dat ik nog steeds geen nieuw apparaat heb gekocht. De cappuccino uit een kartonnen doosje smaakt eigenlijk prima. Ik roer lang en steek een stroopwafel in mijn mond. Mijn Lieke is een callgirl. Een sekswerker. De vrouw wiens geur en smaak ik kan dromen. Ik wist dat ik niet de laatste zou zijn die haar borsten aanraakte. Maar ervoor betalen, dat is ook weer zoiets. Tweehonderd euro per uur verdienen, is apart. Op de poef voor het achterraam wacht ik tot mijn koffie afkoelt. Zodra ik een eerste slok neem, ben ik eruit. Lieke is mijn ex en zo vrij als een vogel. Ze mag doen wat ze zelf wil. Als Lieke dit werk vrijwillig doet, en dat verwacht ik wel met haar overdosis assertiviteit, dan is dat oke. Spannend. Wonderlijk. Maar oke. Ik neem een grote slok koffie en sluit de gordijnen. Mijn ex is impulsief. Prettig gestoord. En gek op geld. Maar dit?

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

