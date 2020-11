Noah: ‘Het ziet er zo vertrouwd uit, dat ik me betrapt voel’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

‘Met twee auto’s rijden we naar het huis van Stefan en Carin, waar Ties sinds twee maanden is ingetrokken. Bij een prachtig landhuis in een buitenwijk zet Ties zijn knipperlicht uit. Ik sla af en begrijp meteen waarom Ties hier is gaan wonen en zijn twee nieuwe liefdes niet bij hem. De tuin is groot genoeg om in te joggen. Erachter een verwarmd kiezelterras met zwarte deckchairs erop. Een afrastering met een stal. In de wei ertussen loopt een prachtig wit paard, zo te zien een ruin.

‘Dus jij bent een vriend van Ties?’ Stefan geeft mij een elleboog en drukt een zoen op Ties’ mond. Ook Carin kust Ties als ze naar buiten komt met een wijnkoeler en een fles rosé in haar handen. Ze knikt naar me en wijst naar een stoel. Ties belde hen in de auto over onze uitbuikplannen. ‘Mi casa es su casa,’ lacht Carin. Ze is inderdaad bloedmooi. Alles klopt aan haar. Lang, rossig haar dat steil over haar heupen valt. Felle ogen boven een feest aan sproetjes. Een loeistrakke jeans met een doorschijnende bloes van kant, met daaronder een minuscuul hemdje. Ze is naturel en tegelijkertijd verfrissend. Een soort elf.

‘Rij jij ook?’ Ze knikt naar de schimmel. ‘Dat is Zjivago. Hij is bijna tien.’ Uit de koeler neemt ze de fles, duwt haar heup iets naar voren en veegt de glazen onderkant af aan haar jeans die een klein beetje verkleurt. Werkelijk alles aan deze Carin is sexy. Ik schud mijn hoofd. ‘Je hebt een mooi accent. Amerikaans?’ ‘Schots.’ Ties legt zijn handen om haar heupen en neemt de fles van haar over. Hij wijst ermee naar mij en dan naar mijn wagen. ‘Eentje?’ Ik knik.

Ook Stefan ziet er goed uit. Zelfs zijn handen kloppen. Niet té verzorgd maar ook niet te grof door het werk op de boerderij. Ik begrijp precies wat Ties in dit koppel ziet. ‘Jullie wonen hier leuk,’ proost ik.

Onder de warmtelampen, in de zalige stoelen, kletsen we. Eén keer moet ik naar de wc. Binnen slingeren spullen van Ties: een studieboek van zijn werk, een paar sneakers en de plant die hij ooit op een vakantie in Griekenland stekte. Op het terras leunen Carins voeten op Stefans scheenbeen. Ties’ hand ligt verstrengeld in die van Stefan op de armleuning van de terrasstoel.

Het ziet er zo vertrouwd uit, zo vredig dat ik me betrapt voel. Blijkbaar verwachtte ik dat swingers de hele dag seks hebben of op z’n minst naakt door hun tuin rennen. Maar dit tafereel is zo huiselijk dat ik er bijna jaloers op word. Zo kan het dus ook. Als de fles leeg is en ik ben uitgespeeld met een cocktailprikker, sta ik op. Ik ben blij voor Ties. Als er geen corona was en ik mee naar binnen kon, was ik zeker langer blijven plakken. ‘Misschien zien we je nog een keer, Noah. Dat zou leuk zijn.’ Carin knipoogt mysterieus.

