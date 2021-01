Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

De pizzadozen staan open en op wat korsten na leeg op de witte salontafel. Ties is in de keuken. Carin wilde na haar buitenrit op Zjivago en onze pizzamaaltijd douchen. Ik stapel de pizzadozen op, maar Stefan legt zijn hand op de mijne. ‘Dat doe ik zo wel.’ Hij kijkt me indringend aan. ‘Je weet dat Carin en ik een open huwelijk hebben? En dat zij jou leuk vindt?’ Ik knik maar kan me voorstellen dat mijn hoofdbeweging meer lijkt op een grazende geit. Ties is mijn beste vriend. Het zou toch absurd zijn als ik met zijn vriendin zou aanpappen? Dat we dezelfde vrouw beminnen? Wat een bizar idee.

Tegelijkertijd is Carin de meest prachtige vrouw die ik de laatste tijd tegenkwam. Ik hoor een zacht kraken van de trap in de hal. Carin houdt de deur open voor Ties die een dienblad met koffie de woonkamer in draagt. Ernaast een Alessi-schaaltje vol kerstkoekjes. We zitten met z’n vieren op de enorme witte hoekbank, Carin tegen twee kussens geleund. Haar haar is vochtig en vanaf mijn plek ruik ik de frambozenshampoo. Ik had hier niet moeten komen. Deze vrouw maakt me gek van verlangen.

Hoe zou Stefan haar neuken? Bonkig als een konijn of met lange halen die haar zo geil maken dat ze het uitschreeuwt? Zou Ties haar tegelijkertijd strelen? Haar haren door zijn vingers laten glijden? Zacht over haar borsten blazen? Hij heeft vast ook in haar gezeten. Haar tong gevoeld. Hij weet hoe haar zweet ruikt. Of Carin überhaupt zweet. Opnieuw die kriebel in mijn kruis. Mijn eikel die zich omhoog duwt en de stof van mijn boxer al zacht kust. Laat me eruit! Vanuit een speaker die er heel prijzig uitziet, klinkt winterse muziek. Een jazzy mix. Ik nip van mijn cappuccino, eet twee koekjes achter elkaar. Thuis zit Kirsten. We zouden straks naar onze moeder gaan, een sociaal bezoekje zo vlak na de kerst.

Carin houdt haar hoofd schuin en kijkt me lang aan. Ze neemt een slok van haar koffie terwijl ze al die tijd oogcontact houdt, haar ogen indringend en met een plagerige blik. Ze maakt me gek. Ik voel hoe mijn erectie doorzet en ik ga verzitten. Het is te laat. Carin staat op en reikt me haar hand. ‘Ga je mee naar boven?’ Stefan knikt naar me. Ties staart eerst kort naar de witte schimmel in de wei achter het huis en knikt dan ook. Ik strek mijn arm, bedenk me dan, neem uit de schaal een koekje en sta op. ‘Ik zou nog naar mijn moeder,’ zeg ik braaf en zoek mijn hoodie die ergens over een stoel moet hangen.

Ik kan dit niet. Zelfs al vindt Stefan het goed dat ik boven zijn hoofd seks heb met zijn echtgenote, Ties is mijn vriend. En vrienden doen het niet met elkaars vrouw. Ik knipoog ongeloofwaardig naar Carin terwijl ik mijn armen in de mouwen prop. ‘Maar er komt vast een volgende keer.’

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

