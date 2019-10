Noah: ‘In haar  Tinder-profiel stond  ‘humor’. Ik  kan het niet  vinden’

Na een pijnlijke break-up besluit Noah (32, accountmanager bij een uitgeverij) weer te gaan daten. In VIVA vertelt hij elke week over zijn nieuwe leven als single.

‘En wat doe jij voor de kost?’ Ze knijpt haar ogen samen en bestudeert me. Het is tijd voor het verhoor. Verdien ik genoeg? Heb ik een auto? Woon ik op mezelf? Onopvallend loer ik naar haar borsten. Groot en stevig. Geil. Er kriebelt iets in mijn boxer. Heb ik me daar beneden geschoren vandaag? Jazeker. Ze geeft me wel veel inkijk trouwens, met dat laag uitgesneden topje. Goedkope stof. Goedkope schoenen ook. En dan meteen vragen wat ik voor werk doe.

‘Iets bij een uitgeverij,’ zeg ik, maar ik verzwijg dat ik accountmanager ben. De tijd dat ik zelf achter een toonbank boeken verkocht is al lang voorbij. Nu begeleid ik auteurs en hun promotietours. Puzzel met Excel-schema’s en verkoopcijfers. En praat met inkopers van de grote ketens.

‘Lees jij graag?’ Hopelijk heeft ze niet door dat ik het onderwerp verander. Ze knikt enthousiast. Eindelijk kan ze haar verhaal kwijt.

‘Ken je Huis vol leugens? En Valse hoop?’

‘Ik lees niet veel romans.’

‘Die eerste is een thriller.’

Ze draagt best een tuttig rokje. Donkere panty’s. Kan dat nog? Of is dat weer hip tegenwoordig? Ik ben er helemaal uit na al die jaren in een vaste relatie. Schoor zij zichzelf ook vandaag? Is ze met deze make-up de beste versie van zichzelf, of gebruikt ze elke dag zo weinig? Lieke had manden vol met die zooi. Gaf er bakken geld aan uit. Maar Lieke is er nu niet, ze zoekt het vandaag maar uit.

‘Lust je nog iets? Spaatje? Iets sterkers?’

‘Doe maar niet. Dan moet ik er vannacht zo vaak uit.’

In haar Tinder-profiel stond ‘humor’. Ik kan het niet vinden.

Toch zitten er onder die panty’s best mooie benen verstopt. Niet dat knokige, maar romig. De erectie in mijn broek zwelt weer aan. Zou ze door hebben hoe opgewonden ik ben?

‘Wat zijn je hobby’s?’ Wat vraag je tegenwoordig bij het daten?

Ze vertelt stralend over haar moestuin, de courgettes, dit jaar groter dan ooit. ‘Lust je courgettesoep? Ik heb een heerlijk recept.’

‘Voor mij is een courgette iets saais wat je wokt met paprika.’

‘Kook je graag?’ Haar pupillen vergroten zich. ‘Misschien kunnen we een keer samen…’

Haar borsten schudden een beetje. Een heerlijke prikkel in mijn onderbuik. Eigenlijk heeft ze best mooie ogen.

Als ik het lef van Menno had, zou ik haar nu vragen of ze hier, in dit café, een stuk huid liet zien. Tot haar tepels. Tenzij ze verder durfde te gaan? Menno lijkt alles voor elkaar te krijgen. Hij is schaamteloos. Arrogant, maar op een schattige manier. Zelfverzekerd. Zou dat nu echt werken?

‘Wil je mijn bed proberen?’ Mijn hart klopt in mijn keel.

Ze verslikt zich en laat haar hand met het waterglas langzaam zakken.

‘Oké,’ zegt ze dan, en pakt haar tas.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

