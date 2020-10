Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

In mijn auto bel ik Ties. Hij neemt niet op. Nu ik erover nadenk: het lukt me al bijna twee weken niet om hem te spreken. Ik laat een voicemail achter waarin ik vraag of hij contact opneemt en denk aan Gitte. Komende vrijdag zie ik haar. Een halfjaar sexten we nu, zij in dat gehucht naast Roermond en ik in Utrecht: een roteind rijden uit elkaar.

Ik weet hoe ze kreunt, hijgt, hoe haar stem klinkt. Maar of Gitte echt aardig is? Hoe ze loopt of op haar werk een klant aanspreekt? Geen idee. Het komt door Hans dat ik met Gitte afspreek, mijn plotseling aan een hartaanval overleden klant. Eerst woonde Gitte te ver weg. Alles was te veel gedoe. Door Hans leerde ik dat ik kansen moet grijpen. ‘Het leven is een krentenbol,’ zei hij altijd, ‘vol rozijntjes. Maar als je hem niet op tijd opeet, beschimmelt hij.’

In mijn huis ruikt het verrukkelijk. Kirsten heeft een geurkaars aangestoken en in de oven staat een schotel gegratineerde champignons. ‘Ik heb ook een zak chips geroggeld voor vanavond. Jij en ik gaan ouderwets Netflix-bingen. Ik wil Undercover zien.’ Eigenlijk dacht ik vanavond een rondje te gaan joggen in het kader van mijn bezoekje aan Gitte.

Maar gezien Kirstens kordate voorstel en een recent krantenartikel over mannen die zichzelf verliezen in hun streven naar het perfecte lichaam omdat dat op social media blijkbaar standaard is, ben ik uit een soort protest al te lijmen met een zak chips. Een scheve tand mag niet meer. Een te magere kippenborst. De verkeerde tattoo of een flapperende oorlel. Het lijkt me best zwaar om te moeten voldoen aan al die idioterie. Goddank is Gitte geen Instagirl, met haar zilvergrijze haar en haar nuchterheid. Ik vind haar leuk. Haar humor is geweldig, ze is seksueel vrij en ad rem. En ze heeft blosjes op haar wangen.

‘Een leven zonder vrouw is óók een leven’

Ik buk voor de oven en spreek mezelf in gedachten vermanend toe. Niet te hard van stapel lopen, Noah. Een leven zonder vrouw is óók een leven. Kirsten is weer vrijgezel nu ze gaat scheiden van Ismaël. Kunnen we samen op stap en elkaars dates keuren. ‘Afblijven!’ Kirsten geeft me een por en opent de koelkast. ‘Kijk! Ik heb tiramisu gemaakt.’ Het is lang geleden dat ik mijn zus zo zag stralen. Het lijkt wel of ze opleeft nu de scheidingskogel door de kerk is.

Met mijn voeten op de salontafel, Kirstens voeten schuin op de mijne, lig ik languit op de bank. Op mijn opgezette buik een restje tiramisu met onbeschoft veel amaretto erin. De geurkaars flakkert. Ferry Bouman, de bad boy uit de serie, is lekker op dreef. Morgen is de uitvaart van Hans, die dit allemaal moet missen. Kirsten wijst knipogend naar de koffiezetter. Ik sta op, zet de borden in de vaatwasser en voel me volmaakt gelukkig.

