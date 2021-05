Column Noah: ‘Dan ineens zie ik Lieke, en voel ik een steek in mijn maag’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Er is niets fijner dan weer een stukje terug hebben van mijn leven. Vandaag zit ik met Ties op een terras. We kletsen over Menno die weer fris en helder uit zijn ogen kijkt en zo veel vrolijker is geworden. ‘Carin vraagt soms naar je.’ Ik glimlach flauw. Ik voel Ties’ opluchting dat ik niet met Carin aanpap, ook al zijn Carin en Stefan swingers en zal er heus wel weer eens een andere man bij komen. Het voelt gewoon niet goed: seks hebben met de partner van je beste vriend.Om ons heen blije gezichten. Een bejaard stel hand in hand achter twee punten appeltaart. Een studente met een dichtgeslagen studieboek, haar gezicht naar de zon gericht. Ik kijk nog eens. Dan herken ik haar. Het is mijn buurvrouw. Ze heeft mijn leeftijd, dus het studieboek verrast me. Mooi gezicht. De paar keer dat ik haar zag, glipte ze door de voordeur naar haar auto of stond ze achter het raam.Ik herinner me het gordijn dat bewoog toen ik die ene lentemiddag in de tuin met mezelf bezig was. Nu zit ze daar, en het is de eerste keer dat ik haar goed kan bekijken. Ze heeft een tenger figuur, haar gezicht is wit. Dun haar, zachte lippen.Ineens slaat ze haar ogen op. Direct maken we oog-contact. Zou ze hebben gevoeld dat ik haar bestudeer? Ze glimlacht. Wanneer ze me herkent, krullen haar mondhoeken verder omhoog.

‘Ken je haar?’ Ties bestelt op de iPad van de lunchroom twee nieuwe alcoholvrije biertjes. ‘Niet echt. Ze woont naast me.’ ‘Beetje saai, in vergelijking met Carin.’

Lees ook

Column Noah: ‘Door de vitrage zie ik de blauwe ogen van mijn buurvrouw’

Zijn opmerking zet me aan het denken. Is mijn buurvrouw echt saai? Ik hoor regelmatig het geschreeuw van hun ruzies, vooral zijn stem. De dichtslaande voordeur. Haar zachte gehuil daarna.

‘Alsjeblieft.’ Ik word uit mijn overpeinzing gelokt door twee plofjes van de volle bierglazen. Ties betaalt en geeft een royalere fooi dan ooit. Neemt hij het exorbitante uitgavenpatroon van de succesvolle Stefan over of zit de zon in zijn kop? Ik bedank hem en we proosten.

‘Is dat Lieke niet?’ Ties wijst richting de drogisterij waar een vrouw in de bakken zonnebrandcrème grabbelt. Nu herken ik haar ook. Mijn donkere ex is ineens felblond en gekleed in een laag uitgesneden top en strakke legging.

Ze ziet er sexy uit, een beetje té voor mij, maar het staat haar goed. Het verrast me. Lieke was altijd meer van de quinoavezels en harembroeken. Deze vrouw is zo anders. Toch herken ik haar wipneus en de peperdure tas die ze kocht toen ze escort werd.

Naast haar staat een lange, slanke man. Kortgeknipt haar, perfecte fit in zijn spijkerbroek, zwart T-shirt. Ze kijken verliefd. En ondanks het heerlijke weer, voel ik een steek in mijn maag.