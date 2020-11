Noah: ‘Naast Ties voel ik me zo’n brave doe-het-zelf-hetero’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

‘Hoe moet ik me dat voorstellen? Jij met Carin en Stefan?’ Ik kijk naar Ties die aan mijn keukentafel geconcentreerd zijn chili-kaas-omelet in gelijkmatige punten verdeelt. ‘Is het omdat je niet kon kiezen?’

‘Zoiets.’ Ties dipt zijn vork in een soort dressing waaraan ik veel werk had en die meer naar kookwater smaakt dan naar de beloofde bieslooksaus.

‘Ik kon niet naar de kroeg en verveelde me. Dus meldde ik me aan op een swingerssite. Ik wilde flirten, wat actie. Man. Vrouw. Je kent me, ik vind het allebei goed. En toen reageerden Carin en Stefan. We raakten aan de praat. Met hen afspreken voor een etentje ging niet in die eerste lockdown. En alleen naar een parenclub was geen optie met dat mondkapjesgedoe. Dan blijf ik liever thuis.’

Ik ben sprakeloos. ‘Bezoek jij seksclubs?’ Ties lacht. ‘Vroeger wel, ja. Ik hing wat rond, ging soms met iemand in het bubbelbad. Of ik keek naar anderen. Maar toen de geilheid er eenmaal af was, vond ik dat publiek niet meer bij me passen. Te veel zonnebank en tattoos. Cammen met Carin en Stefan was veilig en grappig. Carin is echt bloedmooi. Ik klikte haar destijds aan omdat er in haar profiel stond dat zij en haar echtgenoot een andere man zochten voor een trio. Stefan is ook biseksueel.’

‘En toen spraken jullie met elkaar af?’ Ties lacht. ‘Nee joh. Eerst wat ‘teasen en pleasen’ vanuit huis. Ik sprak geile voicemails in. Zij stuurden foto’s van hoe ze met elkaar bezig waren. Na een paar dates liep het zo lekker tussen ons drieën dat we zijn gaan samenwonen. Net als Arthur Japin, die heeft ook een driehoeksrelatie.’ ‘En je houdt van allebei? Van Stefan én van Carin?’ ‘Op dit moment wel. Toen het nog mocht, gingen we zelfs met z’n drietjes uiteten.’ Ik maak twee mokken oploskoffie, hef de mijne en proost naar Ties. ‘Op de liefde dan maar.’

Dat mijn eigen liefdesleven op dit moment een modderpoel vol keutels is, hou ik liever voor me. Ik vertelde Ties kort over mijn mislukte date met Gitte, maar heb geen zin om er verder over uit te weiden. Om de stemming vrolijk te houden, zo vaak zien we elkaar niet meer nu hij samenwoont, biecht ik op hoe Menno en ik in Nice met de twee Britse dames in onze hotelkamer belandden. Voor mij bleef het bij hand- en spanwerk met de leuke blondine, maar Menno trok alle registers open in het bonkende bed naast ons.

Ties lacht. Dan kletsen we over ons werk. ‘Waarom ga je straks niet met me mee? Kun je Carin en Stefan ontmoeten.’ Ik verslik me bijna. Geprikkeld en geïntimideerd door Ties – ik voel me zo’n brave doe-het-zelf-hetero als ik zijn verhalen hoor – pak ik de lege mokken van tafel. Het is tijd voor Irish Coffee. Met een flinke bel whiskey.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

Dit verhaal komt uit VIVA-2020-46. Dit nummer ligt t/m 17 november in de winkel of kun je hier online bestellen.