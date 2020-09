Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Met ons vieren passen we amper in de piepkleine hotellift. De nachtportier liet Menno en mij binnen, een paar minuten later volgden stiekem de twee Britse beauty’s. We giechelen van de wijn. In de spiegel zie ik hoe Menno’s hand over de billen van de brunette glijdt. De blondine vlecht haar vingers tussen de mijne. Ik vind het opwindend, maar voel me toch een beetje vreemd.

Hoe ziet Menno dat voor zich? Ik zoenen in de badkamer, hij een feestje op het bed? Op de kamer ploffen we met ons vieren op het éénpersoonsbed van Menno. Goddank hadden we een beetje opgeruimd. Menno zoent zijn verovering. Nooit eerder voelde ik me zo onwennig.

Noah: ‘De blondine verstrengelt haar vingers met de mijne’

Ik heb Menno heus weleens zien tongworstelen met een dame, maar nu ligt hij naast mij, ontspannen en intiem door de alcohol en zomerhitte. Ik sta op, ga op mijn eigen bed zitten. De blondine volgt me. Ze trekt haar schoenen uit. Menno’s date ligt al in haar ondergoed.

Voor me strekt de blondine haar armen en trekt haar shirt uit en daarna het mijne. Vervolgens opent ze de knopen van mijn broek. Naast elkaar, op twee bedden met enkel een nachtkastje ertussen, zoenen we met ons vieren. De drank schiet naar mijn hoofd.

Alles voelt zo heerlijk: de zachte lippen en het fluwelige lijf van mijn partner in crime. Ze doet me verlangen naar meer. Misschien goedkoop, maar tegelijkertijd spannend. Ik streel haar, laat mijn hand steeds lager glijden en steek ten slotte mijn vinger tussen haar benen. Ze sluit haar ogen.

Naast me kreunt Menno. Als ik in een impuls kijk, zie ik enkel een enorme bos donker haar dat als een gordijn tussen de twee bedden hangt. De exotische Britse buigt over hem heen. Menno’s achterhoofd is in het kussen gedrukt. De gesp van zijn riem rammelt als zijn broek wordt afgestroopt.

Ik streel met mijn vingertoppen de warme vagina naast me, vochtig en ontspannen, en vinger de blondine. Ze grijpt mijn vrije arm en drukt haar nagels erin, in totale overgave. Pas als ze is klaargekomen en we weer lekker zoenen, opent ze haar ogen. We grinniken naar elkaar om het gebonk van het bed naast ons.

Ik zoen verder, wil Menno’s blote billen niet zien. Toch windt het me op, het zachte gehijg en de stiekeme kreuntjes die ontsnappen. De blondine ziet het en draait zichzelf op haar zij, wrijft steeds verleidelijker over mijn kruis. Ik ben hard en stijf, stel me voor dat op de achtergrond een pornofilm draait, maar het geluid is zo veel geiler. Zacht trekt mijn beauty me af, haar handen zo warm en zalig dat ik binnen twee minuten klaarkom, net na Menno. Meteen maakt hij een grap en we lachen met ons vieren, terwijl ik om half drie ’s nachts van één zakje thee zet met de miniatuurwaterkoker van het hotel.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

