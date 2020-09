Noah: ‘Welke goorlap zit er met Kirsten in mijn bad? Wat een aso-actie’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Ik word wakker met een apart gevoel vanbinnen. Een mengeling van gêne en kriebels. Naast me speelt Menno in bed met zijn mobiel. De twee Britse dames zijn weg na een avond vol alcohol, geilheid en vakantiegevoel. Het waren leukerds; de één met een schaterlach waar ik verliefd op kan worden, de ander met droge, cynische humor die nooit verveelt. We hadden seks, elk stel op één bed, maar wel in dezelfde hotelkamer. Spannend en opwindend.

Midden in de nacht dronken we thee, daarna wilden de dames naar hun eigen hotel. Over wat er gebeurd is, spraken Menno en ik nog niet. Dat zal vanavond wel gebeuren, in L’ecurie, het restaurant dat we op het oog hebben. Ik wil erheen voor de magret de canard, de eend die ter plekke geflambeerd wordt. Ik zag het toen we erlangs sjokten en was onder de indruk van de vlammen. Het zal wel zo’n mannending zijn. Menno lust alles, zolang er maar crème brûlée op de kaart staat.

‘Ook zo’n natte droom gehad?’ Menno ziet dat ik me uitrek en trekt een grimas. Ik denk aan de leuke blondine, aan haar zachte buik en engelenhaar. Er zijn geen nummers uitgewisseld, geen Insta-info. Vandaag gaan ze naar huis. Wij blijven nog vier heerlijke dagen in Nice. Ik verheug me op mijn nieuwe boek, het ligbed aan zee, de vrolijke brunette met de paardenstaart in de beachclub die ons telkens ijsblokjes brengt. Menno gooit zijn kussen naar me. ‘Oehoe?’ Met een zwier die een echte acrobaat niet zou misstaan, spring ik uit bed.

Ik poets mijn tanden. Als ik mijn deodorant zoek, kijk ik verwonderd rond. ‘Die grieten hebben mijn zwembroek gejat.’ Menno proest het uit. ‘Dan zwem je maar in je ondergoed. Of je koopt wat.’ Zijn maag rommelt. Ik gooi zijn mondkapje naar hem toe, een stoer stoffen exemplaar met ankers erop. Ik kocht er een met een snor. Iedereen draagt ze hier en toch is de sfeer relaxed. Kirsten stuurt een foto van zichzelf in mijn bad. Haar tenen steken over de rand, omringd met schuim. Having fun, staat erbij.

Mijn moeder vertelde gisteren aan de telefoon dat een scheiding van Ismaël onontkoombaar is. ‘Maar met die Sander wordt het ook niets. Die kreeg koudwatervrees nu ze bijna single is.’ Volgens mij vindt Kirsten het niet heel erg, te zien aan de lege fles wijn op de badrand en de twee lege glazen. Ik schrik. Welke goorlap zit er met Kirsten in mijn bad? Ik word pislink. Wat een aso-actie. Woedend Facetime ik haar, maar Kirsten kan amper praten van het lachen. ‘Geintje!’ roept ze. Ze is alleen. Opgelucht trek ik Menno mee naar buiten. ‘Manger!’ Ik wil weer zo’n smoothie op het plein en een broodje kaas. ‘Eerst een raam open,’ proest Menno. ‘De schoonmaakster valt hier zo flauw van de sekslucht.’

