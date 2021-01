Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Menno is er ‘klaar mee’ als hij me belt. ‘Zin in een ritje Mac?’ Eigenlijk moet ik stofzuigen en mijn bed verschonen. Aan de andere kant: ik kwam afgelopen week amper buiten. Thuiswerken maakt me in mezelf gekeerd. Ik verlang naar even niet denken aan mondkapjes of de ruzie gisteren tussen twee collega’s over of boterhammen eten tijdens een Zoommeeting nu wel of niet gepast is. ‘Rijd jij?’ vraag ik. Ik hoor een bekende claxon. Menno staat al voor mijn deur. Grinnikend grijp ik mijn jas en sjaal van de kapstok.

Menno staat dubbel geparkeerd en bewondert mijn nieuwe auto. Al 166.000 kilometer reed ik in mijn trouwe Peugeot 308, maar volgens de leasemaatschappij werd hij te duur. Omdat de budgetten door corona zijn verlaagd, werd er een Ford Focus besteld. Toen de bolide van een ontslagen stafmanager vrijkwam, kreeg ik die. Nu rijd ik in een belachelijke Ford Kuga met stoelverwarming en voorverwarmde ruiten. Ik voel me best een patjepeeër.

In de wachtrij voor de McDrive roddelen Menno en ik over Ties, die zo gelukkig lijkt, en over Tinder. Volgens Menno is de keuze daar weer karig. We bestellen aardbeienshakes en kipnuggets en voor de vorm ieder een groene salade. We parkeren in een haven tussen andere auto’s. ‘Je kunt onderhand nergens meer heen. Ik ben die klotezooi zó spuugzat.’

Menno dipt een stuk kip in zijn barbecuesaus. Wanneer hij kauwt en doorslikt, zakt zijn mond open. Naast ons staat een groene Saab met twee vrouwen erin. Ze zijn van onze leeftijd en drinken wijn. Hun fauteuils hebben ze naar achteren laten zakken, waardoor ze bijna liggen. Ze zijn aantrekkelijk, maar ook een beetje fout met hun gouden kettinkjes en te lange paarse nagels. Zodra ze ons opmerken, zakt er een raampje omlaag.

‘Dag mannen. Even samen lucht happen?’ De portieren gaan open. De dame met de gelnagels biedt haar vriendin een peuk aan. Ook Menno stapt nu uit en zakt neer op de stoeprand met zijn milkshake in de hand. Ik grabbel de salade uit de zak en ga naast hem zitten. ‘Proost,’ zegt de kleinste van de twee. Ze zet de wijnfles aan haar mond en geeft hem dan aan mij. Ik weiger. Ze is prachtig, al hoefde ze van mij haar haren niet zo pikzwart te verven. Ik neem een hap van mijn salade. De cherrytomaten doen me denken aan Carins borsten. Sappig en rond. Ik slik hem snel door.

Menno kijkt verveeld en maakt een drinkgebaar naar me. Volgens hem zijn de dames teut. Hij ratelt een minuut of vijf over niets en staat dan op. ‘Tijd om te gaan, dames. De plicht roept.’ ‘Ik wil seks,’ zegt Miss Wijn. Ze wijst naar mijn kruis. ‘Ik heb nog nooit een donkere pik gehad. Zijn ze echt zo lekker groot?’ Haar tong is paars. Ik verzamel het afval en gooi het in de bak. Menno zit al in de auto. Geen van ons lacht. Het wordt tijd dat de lockdown weer wordt opgeheven. Ik verlang naar het echte leven.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

Dit verhaal komt uit VIVA-2021-04. Dit nummer ligt t/m 3 februari in de winkel of kun je hier online bestellen.