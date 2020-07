Noah: ‘Ik knipoog royaal naar Gitte en trek ook mijn T-shirt uit’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Voor het beeld schuift Gitte haar borsten naar de lens. Haar ogen in een standje sexy dat ik niet eerder zag. Volgens mij is ze echt apengeil, zoals ze net al zelf aangaf. Sexting heet het, seks via het scherm. Het is volkomen SOA- en corona-veilig en, zoals ik nu aan mijn steeds strakker zittende broek voel, best opwindend. Ik vind Gitte leuk en zij mij. Bovendien kan ik na Kirstens confessie best een verzetje gebruiken. Mijn zus is bezig aan haar vierde geheime minnaar. Een sexy docent Engels. Soms voelt het gewoon ranzig en goedkoop, hoe de hele wereld draait om seks. Ik denk aan mijn ex Lieke, die nu met seks haar geld verdient. Althans, na 1 september weer, want escorts mogen nu niet werken. Niet dat ik dat soort dingen met haar bespreek, Lieke zit in een soort vacuüm, maar ik vreet alle corona-updates. Goddank mogen we weer de kroeg in. Het zijn kleine vrijheden en toch zo ongelooflijk groot. ‘Je mist pas iets als het er niet meer is.’ Ilse zei het toen ze het uitmaakte. Alle vrouwen in mijn leven verlaten mij.

‘Ben je er nog?’ Gitte streelt met haar wijsvinger over het lieveheersbeest aan haar ketting. Het schommelt wulps tussen haar borsten. Ik was weer eens afgeleid. Ik ben dan wel geen sexy docent Engels van dertig, ik heb heus mijn goede kanten. Mijn gebit is kaarsrecht en wit en mijn ogen twinkelen als ik plezier heb. En plezier heb ik zeker! Ik knipoog royaal naar Gitte en trek ook mijn T-shirt uit. Ik zwaai ermee voor de camera en werp het ten slotte richting eethoek. ‘Doe je gordijnen even dicht.’ Een veelbelovende belofte van Gitte. ‘Jij wilt gewoon mijn kont zien.’ Ik sta op, sluit de gordijnen en trek mijn jeans uit. Ook Gitte zit ineens in haar ondergoed. Ze heeft een klein buikje, haar huid puilt een beetje over de sexy rode tailleslip die ze draagt. Hij is groot, maar past bij haar. En het rood maakt veel goed. Tenslotte was ze net nog aan het tuinieren. Dat doe je niet in een negligé.

Voorzichtig duwt ze een vingerkootje onder de slip. Ik vind haar buikje lief. Ik zou het dolgraag willen strelen en dat zeg ik haar hardop. Gitte houdt haar hoofd schuin. Haar vinger glijdt steeds lager. Ik kan de contouren duidelijk zien. Legde ik eerst nog beschermend mijn hand over mijn opgezwollen penis, nu toon ik Gitte hoe strak mijn boxer zit. Over contouren gesproken. Gitte likt haar lippen af en bijt dan zacht in haar onderlip. Het lieveheerstbeestje zwenkt als ze gaat verzitten. Langzaam trekt Gitte haar beha uit. Haar volle borsten bungelen voor me. Prachtige tepels. Een kleine wijnvlek ernaast. Of is het de tepelhof? Sexting heeft zeker zijn voordelen, maar het is niet ‘voor het echie’. Ik streel mijn tepel, maak Gitte een compliment. Ze masseert met beide handen haar borsten. Dan trek ik mijn boxer uit en streel mezelf. Gitte glundert.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

