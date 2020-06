Noah: ‘Ilse appt of ik langskom voor seks en fun. Is dat wel verstandig?’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Ties is op bezoek en in de magnetron staan de laatste twee kommen aspergesoep uit de enorme pan die mijn zus voor me maakte. Het valt me op dat Kirsten de laatste tijd absurd veel online is. Is het weer hommeles in haar huwelijk? Corona is niet alleen een grimmig virus, het is tegelijkertijd een waarheidsserum. Veel mensen vinden nu antwoorden over zichzelf en hun werk, relatie of levensdoelen. In de keuken klinkt een ping. Met de warme kommen in mijn handen loop ik terug naar Ties.

‘Ga je nog afspreken met Gitte?’ vraagt hij. Twee weken app en bel ik nu met deze Happn-vondst. En ook al is Gitte iets ouder dan ik en heeft ze zelfs wat verdwaalde grijze haren, ik vind haar vrolijk en grappig. Ze is gevat en dat beurt me op. Ik haal mijn schouders op. ‘Kweetniet.’

‘Je moet niet blijven hangen, Noah.’ Ties ploft zo hard in de loungebank die in mijn tuin staat, dat die een stuk opschuift. Dan legt hij de thriller weg die ik aan het lezen ben. Dertien, een waanzinnig boek. Als medewerker bij een uitgeverij lees ik veel. Ik moet wel. Sowieso grijp ik wanneer ik sporadisch op de zaak ben de zogenaamde ‘hardlopers’ mee. Er ontstond de afgelopen twee maanden een levendige ruilhandel tussen mij en concullega’s bij andere uitgeverijen. Ik ruilde een hip kookboek tegen een mooi koffietafelkijkboek met foto’s van Noorwegen.

‘Lekker soepie.’ Ties humt goedkeurend. Ik ben blij dat hij er is, want ik verveel me soms best. De meeste collega’s zijn nog voorzichtig en zie ik overdag op mijn computerscherm, maar dat is toch anders. Een livegesprek of gewoon persoonlijk contact met een vriendschappelijke boks tegen mijn schouder is soms waardevoller dan mijn zelfstandigheid. Na een uur vertrekt Ties. Het boek op mijn loungebank is verdwenen. Ik wil hem appen, zeggen dat hij een kloothommel is en dat ik verwacht dat hij de laatste zes hoofdstukken voorleest aan de telefoon. Maar als ik mijn mobieltje pak, zie ik een bericht van Ilse. De vlinder die net zijn zwanenzang in mijn buik afrondde, richt zich voorzichtig weer op en fladdert hoopvol met één vleugel. ‘Hey Noah! Als jij ook eenzaam en alleen bent, net als Buzzy en ik, waarom kom je hier niet een paar dagen logeren? Seks and fun included, maar laat je hoop thuis. We hadden altijd goede seks en ik kan goed met je overweg. Pak je tas en kom hierheen. We zijn toch nog gewoon in de friendzone?’

Vijf minuten later heeft ze een tweede bericht gestuurd.

‘Waar wacht je nog op?’

Ik staar naar het scherm. De vlinder doet nu een soort jumping jack. Ik kijk naar mijn jas. Naar de klok. Is dit wel verstandig?

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

Noah’s column komt uit VIVA-2020-23. Dit nummer ligt t/m 9 juni in de winkel of kun je hier online bestellen.