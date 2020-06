Noah: ‘Ik vind Ilse leuker dan zij mij. En dan houdt het op’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Dat was het dan. Na een geweldige logeerpartij bij Ilse met meer bed dan bank, is het nu definitief over. Wat wilde ik graag dat ze weer verliefd op mij werd. Dat ze alle harde woorden en haar drang naar vrijheid achter zich zou laten. Hoop is een monster. Pas toen Ilse bleef herhalen dat het voor haar blijft bij ‘goede vrienden’ met casual seks, kwam de boodschap eindelijk binnen. Het was geen kwestie van te veel mijn best doen. Ik ben al die tijd mezelf gebleven. Het kwam erop neer dat ik Ilse leuker vind dan zij mij. En dan houdt het op. Deze tweede afwijzing maakt het wel makkelijker om dingen beter op hun plaats te krijgen. Was ik na onze eerste break-up nog heel verdrietig en zelfs een beetje zielig, nu is er dat zeurende gevoel van wat had kúnnen zijn. Opstaan en weer doorgaan. Ze weet niet wat ze mist. Clichés, maar wel uitgevonden omdat ze waar zijn. En Gitte is er nog.

Al een week of drie ‘Happn’ ik nu met Gitte. Ze werkt bij een sportwinkel en is veertig, zeven jaar ouder dan ik. Eigenlijk val ik niet op vrouwen die al een zilveren glans door hun haar hebben, maar Gitte is niet zo van de beautyvlogs en haarverf. Gitte is buitengewoon basic. En buitengewoon grappig, en dat vind ik buitengewoon aantrekkelijk. Ik reageer nogal slecht op dames die interviews of blogs plaatsen met teksten als: ‘Over twee jaar ben ik miljonair’. Ze zijn nóg minder krokant voor mij als ze niet kunnen relativeren en zichzelf serieuzer nemen dan de kooktijd op een pak spaghetti. Zelfspot is pure kunst.

Ik wil Gitte appen, haar een grappig krantenbericht sturen, maar als ik door mijn contactenlijst scrol, zie ik dat Kirsten alwéér online is. Ik vind het vreemd. Mijn keurig getrouwde zus lijkt tegenwoordig hele nachten door te halen. Telkens als ik haar check, iets wat nu een sport is geworden, is ze online. Huilt ze uit bij een vriendin over Ismaël met zijn gezeur dat ze moet afvallen? Kirsten is met haar vijftien kilo te zwaar nog steeds de aantrekkelijkste 35-plusser die ik ken. Zet tien vrouwen van haar leeftijd op een rij en Kirsten is de meest sprankelende. Met stip.

‘Nog wakker?’ app ik. ‘Kan niet slapen,’ typt ze terug. Ik waag het erop. ‘Met wie app je? Big Brother is watching you.’ Kirsten stuurt een lach-smiley terug. ‘Gaat je geen drol aan.’ Ik stuur Gitte het linkje en tik er nog een verhaal achteraan over de plasticinzameling van vandaag. De doorzichtige plastic zak bij het huis op de hoek was compleet gevuld met chipswikkels. Zeker veertig groene wikkels bolognesechips stonden in een zak gepropt voor het huis van de man met de pantertatoeages. Als ik de tekst aan Gitte heb verzonden, krijg ik een appje van Kirsten. ‘Ik mis jou ook. Morgen om 11 uur op ons parkeerterrein? Doe ik mijn strikjesstring aan. Die gaat lekker snel uit.’

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

