Noah: ‘Ze ziet een ander, en vast niet om te klaverjassen’

Single Noah (33, accountmanager bij een uitgeverij) vertelt elke week over zijn date-avonturen.

Gadverdamme. Mijn zus stuurde me per ongeluk een appje dat duidelijk niet voor mij bedoeld was. Morgenochtend om elf uur is ze op een parkeerterrein in sexy lingerie. Het is niet moeilijk om te raden wat Kirsten bedoelt. Ze heeft een minnaar. Of een minnares, je weet het maar nooit.

Ik baal enorm. Ismaël heeft rare kanten met zijn continue gezeur dat Kirsten moet afvallen, maar ik mag hem. Al veertien jaar lach en huil ik met hem. Hij troostte me op de uitvaart van mijn vader. Ismaël is een huismuis. Kirsten niet. Eerlijk gezegd vond ik hem een mooie aanvulling, op zijn rafelrandjes na, maar wie is er nu perfect? Veertien jaar samen krijg je niet cadeau. Dat het mis was tussen Kirsten en Ismaël wist ik na hun zoveelste ruzie laatst en de toon waarop Kirsten over haar man praat. Maar dat mijn zus, degene die altijd het hoogste woord heeft over rechtschapenheid, een ander ziet? Vast niet om te klaverjassen.

Wat baal ik van dat hele coronagedoe. Ik heb zin om in de kroeg wildvreemden aan te klampen om een potje mee te darten. Om met Ties en nog een cluppie te basketballen op het plein naast zijn flat. Ik wil mijn agressie kwijt. Uiteindelijk bel ik Menno, die me uitnodigt voor ‘volwassen herenpraat’, zoals hij dat altijd noemt. Als ik binnenkom, staat er al bier klaar. Menno wéét gewoon wanneer het geen moment is voor thee. Zijn oven snort. ‘Dorito’s met gesmolten kaas,’ knipoogt hij. Ik laat hem Kirstens ondubbelzinnige app lezen. Babe slobbert zo luidruchtig water uit haar bak dat Kirstens tekst in mijn hoofd iets ranzigs wordt. ‘Klote,’ zegt Menno. ‘Dat lijkt op een gevalletje vuige-seks-buiten-de-deur.’ Hij weet dat Kirsten laatst bij mij logeerde. Hij weet van de ruzies en hoe erg ze soms snakt naar meer frivoliteit in haar leven.

Ik ben pissig op haar, op haar manier van aanpak. ‘Dat snap ik totaal. En dat mág je ook vinden. Maar het is haar leven. Heb je al aan haar gevraagd wat en hoe? En vooral,’ Menno trekt een ovenwant aan, ‘waarom?’ Ik schud mijn hoofd. ‘Ik zie haar vanavond.’ ‘Luister naar haar, Noah. Kies geen partij. Wil je chilipeper op je nacho’s?’ Het lukt me om te ontspannen. Dat lukt zelfs zo goed dat Menno en ik kinderachtig op het balkon een TikTok-dansje nadoen. De muziek, een mix van Bella Ciao van de serie La casa de papel, maakt ons even vrolijk en mateloos als twee dronken Russen in de sneeuw. Babe springt binnen tegen het raam op en als we even niet kijken, vreet ze de restjes nacho van tafel. Als Kirsten die avond aanbelt, sjeest ze naar de andere hoek van mijn bank. Ze is nogal strikt in de anderhalvemeterregel. Absurd als ze een ander naait. Als zoenoffer brengt ze een pan nasi mee.

Vertel,’ zeg ik met een neutrale blik. Kirstens schouders schokken al voordat ik zit.

De naam Noah is om privacyredenen gefingeerd.

