Rachèl Louise: ‘Ik heb me best wel eens eenzaam gevoeld op feestjes’

Rachèl Louise (30) is zangeres en songwriter voor The BlueBirds en haar soloproject. De half Nederlands, half Amerikaanse woont in Amsterdam en schrijft over muziek, overdenkingen en de highs & lows van het muzikanten leven.

‘Wat ik wil maken moet real zijn. Je moet weten dat ik mijn nieuwe muziek heb uitgesteld vanwege het idee dat wat ik maak briljant moet zijn, moet kloppen, en het liefst Grammy-waardig geacht moet worden. Hoewel ik me een vrij zelfverzekerde chick voel, kamp ik toch ook wel met onzekerheden en bergen aan latten die ik hoog leg.

Maar een vriend (en mede-schrijver van deze track) zei tegen mij :“Rachèl, het enige wat je kan doen is iets maken wat van jou is”. En als ik dit luister, hoor ik geen weirde Billie Eilish sound of John Mayer hersenkrakende lyrics maar ik hoor mezelf. Niets meer en niets minder. En dat is denk ik het enige waar ik controle over heb.

‘Ik denk dat de waarheid ons als mensen dichterbij elkaar brengt en ons als individu vrijheid geeft’

Dus iets laten zien en horen wat van mezelf is vind ik belangrijk. Liegen vind ik moeilijk en als ik het idee heb dat ik niet alles open en bloot geef, sla ik in de error. Toen ik dit liedje schreef en ik m’n eigen echte verhaal kon vertellen, zakte mijn aarzeling om überhaupt iets uit te brengen daardoor ook weg. Ik denk dat de waarheid ons als mensen dichterbij elkaar brengt en ons als individu vrijheid geeft. En zonder nu als een grandma te klinken, denk ik dat dat tegenwoordig soms ver te zoeken is tussen alle botox en Coachella inspired Instagram foto’s door. Maar laten we het proberen. Keepin’ it real in een maatschappij waar er al genoeg nep en gefabriceerd is. Ook eerlijk zijn wanneer het awkward, lelijk of gewoon niet zo gezellig is.

‘En nee, niet alles hoeft altijd zwaar, gelaagd en analytisch te zijn’

Ik durf bijvoorbeeld op feestjes niet altijd te zeggen dat ik me soms ver verwijderd voel van de menigte. Dan krijg ik het gevoel dat ik de enige ben en baal ik van mezelf dat ik niet gewoon leuk mee kan doen. Op sommige avonden waarop iedereen in de gloria is voel ik juist afstand en een soort opgezette sfeer. Drugs helpt dan niet mee. En nee, niet alles hoeft altijd zwaar, gelaagd en analytisch te zijn, ik ervaar zelf ook vaak genoeg de (knal)drang om loco loco te gaan. Maar ik denk dat juist op de momenten waarop er veel mensen bij elkaar zijn, we ons het meest alleen en wankel kunnen voelen.

It makes me sad dat zoveel van mijn vrienden lijden aan onzekerheden, angsten en depressie. En dat ze het gevoel hebben dat ze niet leuk genoeg zijn, er alleen voor staan en de meest hoog haalbare doelen moeten behalen. Tegen die mensen en tegen mezelf wil ik zeggen: we’ve all been there, in meer of mindere mate. Ik hoop dat mijn eerste song je een hug geeft en je laat weten dat je niet de enige bent. Man. The song is out. Mag ik nu alvast een dankwoord spreken voor een ieder die m’n nieuwe liedje beluistert? Meer liefde, begrip en fo-realness in 2020. Want in the end, all we want is love, right?

Beluister hier I GET HIGH van Rachèl Louise

Beeld: Melissa Scharroo Capribee