Rachèl Louise: ‘Voel je hoe diep mijn liefde voor taco’s is?’

Rachèl Louise (30) is zangeres en songwriter voor The BlueBirds en haar soloproject. De half Nederlands, half Amerikaanse woont in Amsterdam en schrijft over muziek, overdenkingen en de highs & lows van het muzikanten leven.

Ik mis reizen. Maar ik heb creatieve ideeën die ik graag met je wil delen om dit gemis tegen te gaan. Mijn twee favoriete dingen in de wereld kunnen mij namelijk helpen weg te dromen: muziek en eten. Bijvoorbeeld mijn nieuwe favoriete playlist op Spotify “African Heat”, brengt mij naar m’n vrienden in Afrika. Daar was ik met Join For Joy, een hele vette organisatie waarmee ik in Malawi, Oeganda en Kenia belandde. Zó gelukkig was ik daar. Ik weet niet wanneer ik weer mee mag met Join for Joy maar ik sta paraat.

Thailand bezoek ik als ik ga koken. Een beetje kokosmelk, groentjes, verse koriander en limoen en ik ben terug in Chiang Mai. Zalig.

Met m’n familie in Amerika mail en FaceTime ik regelmatig zodat het voelt alsof ik een klein beetje in Californië zit. Ik kreeg een mail van m’n opa dat hij voor m’n tante (op request) een picknicktafel voor eekhoorns heeft gemaakt. GEEN GRAP.

‘Even normaal doen, zoals we dat graag zeggen.’

Dit jaar wilde ik naar Valencia, Spaans oefenen. En Oaxaca, Mexico voor taco’s. Australië stond ook op m’n lijstje maar inmiddels is Scheveningen realistischer. Alhoewel ik ook hoorde dat er vanaf juni weer grenzen opengaan. En hoewel ik in de verleiding gebracht wordt direct een vlucht te boeken, denk ik aan onze lieve aarde en hoe zij zo heeft gesmeekt om deze afname van CO-2. Zelfs mijn taco-liefde moet daar misschien maar voor wijken. Gewoon even in Nederland blijven. Even normaal doen zoals we dat graag zeggen. Ik ga in de tussentijd gewoon thema avondjes op m’n balkon organiseren met eten en muziek van m’n gewenste bestemming. Gister was het Mexican night (voel je hoe diep mijn liefde is voor taco’s?). Misschien gaan we vanavond Italië in met pizza en wijn uit Sicilië. Als iemand nog Italiaanse muziek tips heeft hoor ik het graag. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd!

Beeld: Melissa Scharroo Capribee