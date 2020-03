Rachèl Louise: ‘De echte reden was dat ik bang was nietsvermoedende toeristen op de fiets aan te rijden’

Rachèl Louise (30) is zangeres en songwriter voor The BlueBirds en haar soloproject. De half Nederlands, half Amerikaanse woont in Amsterdam en schrijft over muziek, overdenkingen en de highs & lows van het muzikanten leven.

Vergeten voornemens

Elk jaar probeer ik mezelf wat nieuwe goede gewoontes aan te leren. Vooral in het begin gaat dat lekker. Maar het is alweer bijna maart en het leuke en frisse van het nieuwe jaar is eraf. De sportscholen lopen leeg en na Dry January komen de flessen drank ceremonieel op tafel. Een paar jaar geleden was mijn voornemen: mijn rijbewijs halen. Jarenlang zei ik het uit te stellen vanwege geld en tijd maar de echte reden was dat ik bang was nietsvermoedende toeristen op de fiets aan te rijden. Dat ik diegene zou worden in mijn vriendengroep die door afleiding in hoofd en auto, de rest van haar leven aangekeken zou worden om het feit dat ik een onschuldig mens had doodgereden. Dramatisch? Maybe. Maar ik was bang. En eerlijk: die toeristen kunnen niet fietsen. Dat helpt niet mee.

‘Voor simpelere zielen is het soms toch fijn zo’n kalender stokje achter de deur te hebben’

Een gedisciplineerde vriend van mij snapt niet dat mensen goede voornemens hebben. “Als je een doel wilt behalen, doe je dat toch gewoon? Daarvoor hoef je toch geen jaarwisseling voor te hebben?”. Nee lieverd, voor onmenselijke helden hoeft dat niet. Maar voor simpelere zielen is het soms toch fijn zo’n kalender stokje achter de deur te hebben. Dit jaar, in 2020, had ik bedacht om nooit meer te roken (geen paniek, ik ben maar een gezelligheidsroker, but still). Maar sinds ik eigenlijk had bedacht om te stoppen wanneer ik afgelopen juli 30 jaar werd, en dat ook niet haalde, bedacht ik nu dat het nóg een keer uitstellen, ook gewoon kan. En dat voelde eigenlijk minder slecht dan toen ik m’n voornemen de eerste keer niet waarmaakte. Ach, je kan niet alles goed doen hè. Misschien wil ik het ook niet echt en is dat stomme sigaretje af en toe een gevoel van fuck de wereld, I make my own rules. En wellicht als ik het wél echt zou willen, ik dan ook écht zou stoppen.

Net als wanneer ik dacht: Rachèl, je bent 29, je hebt 43 shows door NL en je kan niet elke keer Krystl (mijn mede-zangeres en bandlid) heen en terug laten rijden. Dat is gewoon niet cool. Ik zag m’n angsten onder ogen en al zeg ik het zelf, heb ik het geróckt. Ik heb de oude rij-instructeur van m’n broer gebeld en heb binnen redelijke tijd in één keer m’n rijbewijs gehaald en de straten van Amsterdam veilig gemaakt. Dus met een doel voor ogen kan ik het wel. Heb jij vergeten voornemens? Of wil je ze stiekem eigenlijk niet halen? Kijk, ik rook dan misschien nog wel op feestjes maar ik ben al meer dan een jaar on the road en ik heb nog geen enkele fietser aangereden!