Rachèl Louise: ‘Een wereld waar verplegers meer verdienen dan bankiers? Ik teken ervoor’

Rachèl Louise (30) is zangeres en songwriter voor The BlueBirds en haar soloproject. De half Nederlands, half Amerikaanse woont in Amsterdam en schrijft over muziek, overdenkingen en de highs & lows van het muzikanten leven.

1 juni. Dat is best wel lang wachten. Gaan we hier van leren? I wonder. Iedereen spreekt over een gekke tijd en geschiedenis die we aan het schrijven zijn. Ik zit op het moment nog in de bubbel der heerlijkheid. In m’n vorige stukje schreef ik over dat ik overwerkt was en toe was aan een tijdje quarantaine. Nou, the Universe has spoken. Maar ik klaag (nog) niet. M’n leven van hot naar her is ingeruild voor domme filmpjes maken, puzzelen, en Facetimen met m’n conservatorium studenten. Ook met dank aan duo lingo spreek ik bijna vloeiend Spaans. De wijn mag nu op woensdag open en in de weekenden doe ik al helemaal niks. M’n to-do lijst blijft groeien maar ik blijf chillen. Naja, dat is niet helemaal waar maar het klinkt wel goed.

‘Een wereld waarin verplegers meer verdienen dan bankiers en de ozonlaag belangrijker is dan de beurs? Ik teken ervoor.’

Anyway. Ik ben dus echt benieuwd naar wat hierna komt. Los van of mijn tour ooit nog doorgaat en of ik straks nog een leven heb als singer/songwriter, ben ik nieuwsgierig naar hoe men dit gaat verwerken. Het is nu makkelijk om in het moment te leven en te realiseren dat de wereld naar de tering gaat op de manier waarop wij afgelopen decennia hebben geleefd, maar is het ook zo makkelijk om de tegenbeweging in de praktijk te brengen? Een wereld waarin verplegers meer verdienen dan bankiers en de ozonlaag belangrijker is dan de beurs? Ik teken ervoor. Ik moet er wel bij zeggen dat ik geen geld heb in de beurzen. En daarbij ben ik zoals mijn moeder me altijd noemt een “busy bee”, dus of ik op zaterdagavond thuisblijf om te puzzelen terwijl ik ook een weekendje naar Valencia kan vliegen is de vraag. Zou ik die extra klus met mucho dinero inruilen voor een avond oefenen aan de Moonlight Sonate? Probably not. Maar. De tijd van het thuiszitten wordt steeds langer uitgerekt en ik bedenk me dat moeder aarde daar misschien stilletjes zelf haar invloed op uitoefent. Dat Corona pas verdwijnt wanneer wij er klaar voor zijn. Wanneer wij als collectief hebben geleerd meer naar elkaar om te kijken, meer tijd te nemen voor de natuur, voor onszelf, voor de aarde, voor de liefde en voor sustainability all around. Best een vet idee toch? I agree. Ik ga een poging doen. We hebben nog 67 dagen om hier inspiratie uit te halen.

Beluister hier I GET HIGH van Rachèl Louise

Beeld: Melissa Scharroo Capribee