Rachèl Louise: ‘Ik vermaak me enorm met het werk dát ik nog heb’

Rachèl Louise (30) is zangeres en songwriter voor The BlueBirds en haar soloproject. De half Nederlands, half Amerikaanse woont in Amsterdam en schrijft over muziek, overdenkingen en de highs & lows van het muzikanten leven.

Ik ga nog even door op de Corona madness. Want worden we door al deze extra tijd gelukkiger met onszelf en misschien ook liever voor elkaar? Ik denk ja. Gister tijdens mijn online schrijfsessie vertelde een mede singer/songwriter mij dat ze zich nog nooit zo relaxt had gevoeld. Niet sinds ze een kind was. Damn. Wat zijn we normaliter eigenlijk met z’n allen aan het doen? Is al dat rondrennen nou fijn voor onze hoofdjes en onze gezamenlijke ziel? Wat halen we er eigenlijk uit? En dit zeg ik zonder dat ik nu heel belerend wil klinken want believe me, ik ben de queen of FOMO. Ik doe zelfs mee aan een dagelijkse 100 burpee challenge omdat ik anders bang ben dat ik wat mis. Killer arms misschien. Of rust. Maar om heel eerlijk te zijn ga ik nog steeds heel lekker op deze universele lunchpauze. De hele wereld is in repair, van de lucht die opklaart tot jongens die naar hun oma omkijken. Ik vermaak me enorm met het werk dát ik nog heb en verder ga ik kokend en facetimend door het leven en eindig ik elke ochtend in namasté en elke donderdagavond in weekend.

Dat ik m’n vrienden en familie weer wil zien staat buiten kijf, en dat ik mijn tour moet missen is gewoon echt balen, maar ik kan verder best leven met deze slow pace. Ik heb daardoor ook het idee dat ik liever ben voor mezelf en daardoor ook voor de mensen om me heen. Ik heb meer tijd om ze écht te zien. Dat er duizenden mensen moeten overlijden om dat duidelijk te maken is natuurlijk een tragedie, en ik mag me gelukkig prijzen dat het bij mij nog niet heel dichtbij is gekomen. Maar ik denk dat de aarde alle andere manieren al heeft geprobeerd. Zonder succes. Dus ik zie dit als een final reboot voor de natuur, voor de dieren, voor ons. Soms zeggen mijn vrienden dat ik te positief ben, maar I can’t help myself. Ik zie wat dit doet met ons en ik word gewoon emo van al die mooie creatieve acties om me heen. Mijn nichtje werd bijvoorbeeld vorige week 9 jaar en allerlei familie en vrienden reden langs met ballonnen, toeterend vanuit de auto. Zelfs m’n tante (haar oma) zat op 10 meter afstand in de voortuin in haar eentje op een stoel met een feestmuts op. HOU OP HOOR. Dat is toch lief???

Beluister hier I GET HIGH van Rachèl Louise

Beeld: Melissa Scharroo Capribee