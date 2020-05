Rachèl Louise: ‘Twee maanden quarantaine, twee maanden zelfreflectie’

Rachèl Louise (30) is zangeres en songwriter voor The BlueBirds en haar soloproject. De half Nederlands, half Amerikaanse woont in Amsterdam en schrijft over muziek, overdenkingen en de highs & lows van het muzikanten leven.

Twee maanden quarantaine, twee maanden zelfreflectie. Hard gewerkt, weinig verdiend. Wijn gedronken en burpees geknald. Los van werk en overenthousiaste projecten zoals m’n balkonhek verven of Spaans leren, ben ik bezig met interne obstakels. Ik begon deze “vakantie” bij de psycholoog, pratend over de vele eisen die ik in m’n hoofdje afschiet als ijverige raketjes. Ik hoor je denken: iedereen zit bij de psycholoog, wat doe je zielig. Of misschien hoor ik mezelf denken. Een realisatie is dat ik mezelf nooit goed genoeg vind, en met mij zoveel anderen. Ik zie talloze mensen bezig met wat ze allemaal gedaan moeten krijgen in deze bonusweken. Iedereen challenge’t er op los. Dit is dé tijd voor strakke abbs! Een bedrijfsplan! Wordt guru! Maak een puzzel!

Puzzelen trouwens: niet rustgevend toch? Anyone with me?

Ik schrijf vaker over zelfacceptatie en je niet meten aan anderen. Maar dat betekent niet dat ik dat leven kan ademen. Met een klein scheutje irritatie luister ik soms naar mijn studenten op conservatorium als ze zeggen niet hard genoeg te werken. Ik spreek dan wijze woorden als “je bent genoeg zoals je bent, je hoeft jezelf niet kapot te maken”. Later realiseer ik me dat ik dat net zo goed tegen mezelf had kunnen zeggen. Je moet liever zijn voor jezelf, zei m’n psych. Ik moest er een beetje van kotsen totdat ik eigenlijk wilde huilen. Ze heeft gelijk. Ik doe opnieuw een poging en heb de vrijdag in de familie van het weekend geplaatst. Vier dagen werken doen de Zweden ook niet voor niets.

Nu zeg ik dit alles niet zodat jullie mij nu kunnen overspoelen met lieve berichtjes, want dat moet ik zelf vooral gaan doen. Want, wat als ik mezelf meer zou supporten zoals ik dat zo makkelijk vind bij m’n vrienden te doen? Opbouwende woorden naar mijn gedachten als incapabel en middelmatig? Als ik m’n song ideeën zou aanmoedigen in plaats van afzeiken? Wellicht had ik dan tientallen hits en zat ik op een jacht met flessen Champie en oesters geserveerd in gouden schalen.

Je bent genoeg. Je bent een held ook als je niet in de zorg werkt. Je bent lekker. I know it ain’t easy maar ik gooi het in de groep met de hoop dat ik iemand inspireer. Dat we na nóg twee maanden binnenzitten verder zijn dan enkel afgemaakte puzzels.

Beeld: Melissa Scharroo Capribee