Rachèl Louise: ‘Terwijl ik een jong meisje een baby eruit zie persen op TV besef ik me dat alles vast goed komt’

Rachèl Louise (30) is zangeres en songwriter voor The BlueBirds en haar soloproject. De half Nederlands, half Amerikaanse woont in Amsterdam en schrijft over muziek, overdenkingen en de highs & lows van het muzikanten leven.

Good things

Ik ben tering ongeduldig. Ik streef ernaar mindful te leven maar het liefst prop ik 98 activiteiten in één dag. Op dit moment kijk ik TV, schrijf ik op mijn laptop en beantwoord ik app berichten op mijn telefoon. Lekker 2020. Het liefst draai ik tegelijkertijd een wasje en staat de waterkoker op voor thee. Het klinkt vermoeiend en dat is het ook, maar ik krijg veel gedaan en kan dramatische MTV scenes meekijken van Teen Mom zodat mijn leven er vrij epic bij ligt. Maar ik zeg je eerlijk, het gaat van snel naar sneller en van calm the fuck down naar compleet bek af. Ik heb nu bedacht om dagen in mijn agenda te blokken zodat niet elk moment vol wordt gepland. Ik zet er dan NIET WERKEN in met daarnaast een kangoeroe emogi. Ik weet niet waarom, maar dit dier straalt voor mij autoriteit uit en misschien zorgt dit ervoor dat ik die dagen ook daadwerkelijk vrij houd. Het leven is eigenlijk ook veel leuker als je het iets meer op het COVID19-tempo gooit. Wat meer living in the moment, wat minder op de afgrond van burn-out. Maar zoals het spreekwoord luidt is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

Ik maak me op het moment bijvoorbeeld druk om the boyfriend’s family die naar m’n BlueBirds optreden komt kijken (thank God, we mogen weer!!) en dat ik waarschijnlijk instantly al mijn teksten en akkoorden vergeet en er misschien een boob uit m’n glittertop vliegt. Daarnaast besteed ik een rib uit mijn lijf aan een video die ik deze week ga schieten voor mijn nieuwe liedje waarvan ik niet 100% weet of deze briljant wordt. Hiervoor ben ik de singer/songwriter/styliste/productie-assistente/casting agent/cateringvrouw en ik ben niet persé bevoegd voor al deze functies.

Terwijl ik een jong meisje een baby eruit zie persen op TV besef ik me dat alles vast goed komt en ik worst case morgen een verkeerd woord zing en m’n video misschien geen awards wint. Daar gaat niemand dood aan. Het leven draait niet om perfectie of 100 activiteiten stoppen in één dag, maar om kleine momentjes van geluk: een kus in het openbaar of een weekend met je beste vrienden. Good Things. Toevallig heet mijn nieuwe liedje zo, heb je ‘m al gehoord?