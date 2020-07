Rachèl Louise (30) is zangeres en songwriter voor The BlueBirds en haar soloproject. De half Nederlands, half Amerikaanse woont in Amsterdam en schrijft over muziek, overdenkingen en de highs & lows van het muzikanten leven.

Hoe meer jaren er verstrijken, hoe vaker ik het gevoel heb niet langer de chaotische, soms onhandige vrouw te zijn die ik vroeger was. M’n shit together.

Let me take you on a trip.

Ik heb een platenspeler maar zijn grootste shine moment is geweest op tour met The BlueBirds. Op een houten kastje met een Dolly Parton plaat, leende hij zich als prop voor de theaters. Eenmaal terug in Amsterdam staat hij stof te vangen tot ik hem nieuw leven inblaas. Levi, mijn roommate, vraagt mij sinds 2016 af en toe heel lief of ik daar misschien nog iets mee ga doen? Na vier jaar uitstel loop ik naar de Afghaanse man op de Kinkerstraat en vraag om advies. Zijn electrawinkel is chaos maar zijn ziel is mooi. Hij adviseert me een voorversterker die er betaalbaar uitziet. Ik reken af en loop met voldaan gevoel naar huis. Niks fast fashion Millenial. Ik wil m’n gekochte unit koppelen aan mijn platenspeler, maar zowaar: kapot. Niet verassend, nadat ik hem in een skeere Albert Heijn tas in en uit bijna elk theater van Nederland heb gesleept. Een andere elektrashop heeft het missende onderdeel en de man kijkt mij geïrriteerd aan wanneer ik de speler ietwat lomp op de toonbank zet. “Zo breekt de naald wel ja, ik zet er een nieuwe op en nu wel rustig naar huis lopen alsjeblieft”. Ik voel me verwend, doe wat hij zegt en betaal zonder weerwoord 35 euro voor een naald.

Eenmaal thuis wil ik mijn gefixte verovering up-hooken aan mijn KRK speakers die ik met evenveel respect heb meegesleurd naar huiskamerconcerten in het verleden. Wanneer ik een oude tas met snoeren en bussen haarlak doorzoek, denk ik de juiste kabels te hebben. Met vernieuwde energie roep ik naar Levi “volgens mij heb ik eindelijk alles, gek!!”. Ik heb niet alles. Ik wil de apparaten in contact brengen met elkaar maar kom er achter dat ik binnenin beide speakers een plug heb afgebroken zodat er geen kabel meer inpast. GOOD GOD, WOMAN! Met gerichte concentratie open ik met een schroevendraaier de achterkant van mijn gebroken vriend. Het lukt niet en ik kan officieel niks. Ik type “speakers fixen” in op mijn to do list en schuif het voor me uit. Later keer ik terug bij mijn Afghaanse expert en zegt hij “ik kan dit voor u maken maar het duurt een paar weken”. Ik zeg hem, “geen probleem!” en ben trots op mijn dedication.

Wanneer ik de speaker thuis neerzet, alles in huis lijk te hebben, ontbreekt er nog steeds een kabel. Ik bestel online want durf beide electra-boys niet meer onder ogen te komen. The final step to mijn mission impossible en zowaar: het lijkt volbracht. Ik had gedacht mijn zelfontplooing naar een veel hoger level getild te hebben, maar misschien is zelfacceptatie in dit geval belangrijker. Een beetje chaos heeft ook zo z’n charme, toch?