Roxeanne Hazes: ‘Ik vond het lastig me echt te binden aan een persoon’

Zangeres Roxeanne Hazes (28) is verloofd met Erik Zwennes (36). Samen hebben ze zoon Fender (2,5).

Dit is een ode aan de moderne man. Mijn man. Hij, die zichzelf altijd een beetje wegcijfert, omdat zijn gezin boven alles staat. Hij, die veel te vaak tachtig procent van zichzelf geeft, wanneer ik nog maar twintig procent kan geven. Die mijn haar vasthoudt, wanneer ik doodziek boven de pot hang na een verkeerde mossel, mijn benen scheert als ik honderd kilo weeg en die de eerste vier dagen na mijn bevalling alle luiers heeft verschoond en midden in de nacht zei: ‘Blijf jij maar liggen, ik pak hem wel.’Ik heb in mijn leven een handvol relaties gehad. Tijdelijke avontuurtjes, die me voor even een verzadigd en gelukkig gevoel gaven (of heel veel koppijn). Maar ik kan me niet herinneren dat ik ooit een goed gesprek met ze heb gevoerd. Een gesprek zoals Erik en ik die kunnen hebben. Waar we urenlang over het leven kunnen lullen. Over ons leven!Ik heb een turbulente jeugd gehad, waardoor ik het heel lastig vond me echt te binden aan een persoon. Ik heb een extreme vorm van verlatingsangst en had daardoor een destructieve houding, waarin ik vaakbij een discussie of ruzie al snel zelf de stekker eruit trok, voordat een ander dat deed.Die houding had ik ook aan het begin van de relatie met Erik. Maar hij leerde me praten, luisteren en begrijpen. Geen spelletjes of dubbele agenda. Ik mocht zijn wie ik was. Iemand met een rugzak vol ellende, onbegrip en een gebrek aan zelfkennis.

God, wat ben ik blij dat hij de tijd heeft genomen om met zo’n overdenker als ik om te kunnen gaan. Tussen elke regel hoorde of las ik iets anders. Genoeg reden om te zeggen: ‘Dit trek ik niet, Rox.’ En tot overmaat van ramp lag mijn familie ook nog eens helemaal overhoop én onder een vergrootglas.

Er gebeurde privé zó veel! Ik stortte na alles bijna in elkaar, kon de energie die hij wel had niet vinden en ik had zo veel minder geduld voor een huilende baby dan hij. Ik kon mezelf maar moeilijk bij elkaar rapen. Maar hij bleef…

Ik snap nu zo veel beter waarom er altijd gezegd wordt dat ‘een relatie hard werken is’. Je probeert iemand te helen, wanneer diegene gebroken is. Je sjouwt een hoop ellende van de ander met je mee. En je geeft dus die tachtig procent van jezelf, wanneer de ander op twintig staat.

We hebben inmiddels al het nodige met elkaar meegemaakt. Een miskraam, nieuw leven, een verloving en ook nog eens honderd tegenslagen. Maar alles leidt ons naar het nu. We zijn gelukkig, nog steeds fucking verliefd en heel erg dankbaar dat we elkaar hebben. Wij zijn de hedendaagse Bonnie & Clyde. Mijn thuis is het beste plekje op aarde. En ik zou geen dag willen ruilen met een ander.

Fotografie: Kee & Kee