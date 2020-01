Roxeanne Hazes: ‘In de basis wil iedere moeder haar shit op orde hebben’

Zangeres Roxeanne Hazes (26) is verloofd met Erik Zwennes (34). Samen hebben ze zoon Fender (1).

Wat is het toch fijn, van die gesprekken met andere moeders over de momenten waar je niet zo trots op bent. In de basis wil iedere moeder haar shit op orde hebben. Maar wij moeders zijn mensen en mensen maken fouten. Dus ja, ik kan ervan genieten als een vriendin toegeeft hoe haar dochter bijna van de commode lazerde, hoe er stront op de muur werd geveegd of hoe er per ongeluk een dubbele dosis melkpoeder in het water werd opgelost. Misschien relativeert het je eigen oeps-momenten. Want die zijn er. Zeker met slaaptekort, stress of wat dan ook aan je hoofd.

‘Huilen dus. Hij én ik.’

Fender was nog geen drie maanden oud toen hij voor het eerst een knal voor zijn kop kreeg. En dat was nog wel mijn schuld ook. We liepen door de gang van ons huis en één van ons (ik geef nog steeds mijn verloofde de schuld om mijn eigen schuldgevoel een plek te kunnen geven) had de deur van de wc open laten staan. Die zag ik even niet en dus knalde zijn kleine, kwetsbare koppie ertegenaan. Huilen dus. Hij én ik.

In mijn kennissenkring vergat ooit iemand haar kind mee te nemen uit de supermarkt en ik was zo bang dat mij dat ook zou gebeuren, dat ik de eerste weken mijn kinderwagen niet los liet tijdens het winkelen. Zie je het voor je? ‘Baby gevonden in de Bijenkorf, bij de Tommy Hilfiger sectie.’ Uit schaamte zou ik hem niet eens op durven halen, dus dat wilde ik wijselijk voorkomen. Wel ben ik inmiddels een paar keer op pad geweest zonder luiertas. Zul je net zien dat je kind zich uitgerekend op dat moment helemaal onder schijt, zodat je vervolgens bij de Hema een dinosaurus-onesie kunt gaan kopen en een andere moeder moet smeken om een luier. Been there!

Momenteel zit Fender in zijn verstop-fase. Dus toen ik hem laatst in ons vakantiehuisje in Portugal niet kon vinden, brak het zweet me uit. Hoe ging ik dat uitleggen aan Erik, die op dat moment even een boodschap deed? Na een paar minuten zoeken (wat voelde als uren!), hoorde ik een kleine grinnik onder de tafel vandaan komen. Daar zat hij dan, die kleine verveel met zijn geniepige grijns.

Door al die oeps-momentjes, en die zijn er genoeg, creëer je wel een soort gezonde schijt. Je wéét dat je niet de enige bent die dit soort dingen overkomt en dat is best troostend. Zo vlogen we laatst naar het buitenland en terwijl we nog op de grond stonden, rook ik al dat mijn kind zijn hele broek vol had gepoept. Dan duurt het nog wel even voordat je daadwerkelijk in de lucht bent en het stoelriemen vast-tekentje uit gaat. Dus voordat ik overal sniffende neusjes zou horen, stond ik op en zei: ‘Als jullie stront ruiken, dan is het mijn kind. Dus doe geen moeite om je af te vragen waar die lucht vandaan komt. Mijn kind, jongens!’ Wat ik zeg: gewoon gezonde schijt.

