Tessa: ‘Als mensen dít tegen me zeggen, twijfel ik of mijn gezin al compleet is’

‘Wat lekker, dan ben je meteen klaar!’. Eén van de standaardreacties als ik vertel dat ik moeder van een tweeling ben.

Ja, ik kreeg in plaats van één, gelijk twee gezonde kinderen. Mensen gaan er al gauw vanuit dat je met twee wel genoeg hebt en je het zwanger zijn, het bevallen en het hele moeder worden in één klap hebt uitgespeeld. Maar zo voelt het eigenlijk helemaal niet.

Wanneer?

Ik kan er veel over nadenken, zeker nu Bodi en Daaf bijna peuters zijn – en ik allang geen pasgeboren baby’s meer heb. Hoe weet je als moeder zeker of je nog méér kinderen wilt? En als je dat wilt, wanneer is dan het beste moment om weer in die achtbaan te stappen?

Druk met een tweeling

Ik zag altijd een gezin met minstens drie kinderen voor me in mijn toekomst en daar is met de komst van een tweeling niets in veranderd. Wel brengt het twijfels met zich mee: wanneer ben ik na een tweeling klaar voor nummer drie? Volgens veel opvoedkundigen zou een leeftijdsverschil van minstens twee jaar het beste zijn, omdat je lichaam dan helemaal klaar is voor een nieuwe zwangerschap. Maar ja. Hoe doe ik dat, praktisch gezien, ooit, op een dag, met drie jonge kinderen, even naar buiten? Hoe pluk ik straks drie kinderen uit een vaatwasser, wasmachine of plantenbak? En hoe slaap ik met een nieuwe baby erbij óóit nog meer dan vier uur achter elkaar door? Soms denk ik: het is zo fantastisch dat ik moeder mag zijn van Bodi en Daaf, het is goed zo. Zij zijn alles wat ik wil en ik heb niet meer nodig. Bovendien: het is bij vlagen al pittig. Het moederschap vind ik het mooiste dat er is, dat zonder twijfel. Maar het is ook het meest intense. Je staat altijd aan, je voelt je verantwoordelijk voor het geluk van een ander en je hebt veel minder tijd voor jezelf. Eerlijk: met twee jonge kinderen alle ballen hoog houden is voor mij als moeder soms zwaar. Soms moet ik écht de een even laten huilen in zijn bedje, omdat ik zijn broer moet verschonen en aankleden. Soms heb ik aan het eind van een ‘mama-dag’ het gevoel dat ik alleen maar heb gevlogen, 86 keer ‘nee’ heb gezegd en het nóg niet goed genoeg doe. Ik moet soms echt mijn tijd verdelen tussen twee kleine koppies die een kus en op schoot willen – en dan nog aandacht geven aan mijn man, vriendinnen en familie. Ik kan me vaak druk maken over of Bodi net zoveel liefde op een dag van mij krijgt als Daaf en andersom.

Hoe zou ik dit ooit met een groter gezin doen? Mijn hemel.

Achtbaan

Maar ja. Soms kriebelt het: dan hoop ik ooit nog naast mijn twins een kleine broer of zus erbij te mogen zien kwebbelen en wiebelen, omdat het mijn grootste droom is om op een dag een groot gezin te hebben. Een huis vol leven en lol, samen in de achtbaan.

Ooit

Met wallen tot op mijn tenen, ongewassen haren en een postnatale blubberbuik die maar niet weggaat, besluit ik vandaag dat ik het leven maar gewoon lekker laat gaan zoals het gaat. Kinderen kun je niet uitkiezen, plannen, managen. Dat is één ding dat ik heb geleerd in de afgelopen jaren. Je kunt niet zomaar bepalen hoe je je gezin wilt: hoe rijk, slim, leuk, knap of succesvol je wel of niet bent. Dat is het spannende én het mooie aan het echte leven. Het overkomt je.

Als het mij ooit nog gegund is, dan zou ik dolgraag moeder van nog meer kinderen willen worden. En totdat die dag zover is – en ook als het nooit gebeurt – zit mijn hart bomvol met mijn tweeling. Ik kom absoluut vast nog heel wat loopings en diepe dalen tegen, maar het moederschap is hoe dan ook de mooiste rit in mijn leven. En ik ben elke dag dankbaar dat ik dubbel heb mogen instappen.

Tessa met haar tweeling:

Beeld van Tessa: Annabelle van Hardeveld