Tessa: ‘Fulltime thuisblijfmoeder zijn lijkt me verschrikkelijk’

Ik heb altijd veel en hard gewerkt, vanaf dat ik een jaar of zestien was. En ik hou van werken. Waarom zou ik daar dan mee moeten stoppen zodra ik moeder word?

Fulltime thuisblijfmoeder zijn lijkt me dan ook verschrikkelijk.

Een leukere moeder

Ik zou mijn ambitie, mijn collega’s, mijn brein gebruiken – alles – zó missen. En dus werk ik sinds ik moeder ben geworden van een tweeling nog steeds veel: zo’n 36 uur per week. En dat is mijn eigen keuze en daar sta ik achter. Want ik ben juist een leukere moeder voor Bodi en Daaf omdat ik ook nog genoeg tijd voor mezelf heb, als working mom. Het is niet alleen fijn voor het inkomen, het is ook fijn om onder de mensen te zijn. Om wat te betekenen voor de maatschappij, om wat toe te voegen in mijn werkveld, om nieuwe dingen te blijven leren. En ik vind mijn baan ook écht heel leuk, dus ik breng er graag mijn kinderen voor naar de opvang. Toen ik zwanger was heb ik dan ook nooit gedacht: ik ga stoppen met werken. Of: ik ga veel minder werken. Welnee. Mijn werk maakt me tot wie ik ben – en ik gun alle vrouwen, moeders en zwangeren dat. Als jou dat óók blij maakt, natuurlijk.

Respect

Maar dat neemt niet weg dat ik veel respect heb voor alle moeders die wél fulltime voor hun kinderen zorgen. Want eerlijk? Een dag van 7 tot 19 uur 2 peuters in het gareel houden is soms drukker en pittiger dan een dag achter mijn laptop. Uit onderzoek blijkt dat fulltime thuisblijfmoeder zijn gelijk staat aan een ‘baan’ van 96 uur per week, goed voor een salaris van 155.000 euro per jaar. De hele dag vliegen, boterhammen smeren en kinderen omkleden. Schoonmaken, opruimen, verschonen. Samen spelen, ‘nee zeggen’, kattenkwaad afleren. Ik doe het alle thuisblijfmoeders écht niet na. Ik bewonder ze.

Doen wat je wilt

Het is fijn dat we allemaal zelf mogen beslissen wat het beste bij ons past. Veel werken, wat minder werken, weinig werken en voor de kinderen zorgen… Doe vooral waar jij zelf blij van wordt, denk ik altijd maar. Elke vrouw is anders in het moederschap. Ik geniet intens van elk moment met mijn zoons. Als we spelen en door het huis sjezen op autootjes met loeiende sirenes. Als we kleien. Als we spetteren in het grote bad en de hele badkamer omtoveren tot een waterballet. Als we samen grapjes maken met onze tongen uitsteken en gekke bekken trekken. Niets is mooier dan het geluid van mijn kinderen die schaterlachen. Ik ben dolverliefd op ze, altijd al geweest, en dat zal ik altijd zijn. Ik snuf minstens 506 keer per dag in hun zachtje nekjes om hun lekkere geur te ruiken. Ik ben ook ontzettend gelukkig met het feit dat ik moeder mag zijn. Dat is een voorrecht. Maar fulltime moeder zijn, 7 dagen per week? Niets voor mij. I love my job. En ik ben trots dat ik én een carrière heb én veel liefde geef aan mijn zoons in alle andere uren in de week. Opdat ik maar een goed voorbeeld voor mijn kinderen mag zijn, als ambitieuze vrouw.

Beeld Tessa: Annabelle van Hardeveld