Tessa: ‘Je huwelijk wordt niet bepaald gezelliger van de coronatijd en twee peuters’

Pfff. Kijk, begrijp me niet verkeerd: ik ben heel gek op mijn man. Maar ruim een jaar thuiszitten door corona mét twee kleine kinderen, hakt er best in. Ik weet ook eerlijk gezegd niet of een huwelijk hiervoor gemaakt is.

Het coronajaar als vader en moeder. Je ziet elkaar elke dag, vaak de hele dag, en je bent in je vrije tijd naast je baan samen bezig met de kinderen.

Geen date

Je hebt geen leuke datenights meer met elkaar, want alles is dicht en saai en stom en ik mot al dat eeuwige wandelen ook niet meer. Ja heus, we drinken in het weekend natuurlijk wel samen hier en daar een IJwitje hoor, en hebben soms vrienden over de vloer, hartstikke gezellig. Maar da’s toch anders dan je charmant aankleden en samen aan de bar hangen in een hippe tent. Diepgaande levensgesprekken voeren. Zodat je elkaar weer even in iets anders ziet dan een trainingsbroek en elkaar over iets anders spreekt dan de kleur kak van je peuter.

Gouden drol

Ik merk dat ik coronamoe ben. Of nou ja, dat mijn huwelijk coronamoe is. We kibbelen meer dan ooit. En waarover? Ik heb geen flauw idee. Over dat mijn hockeystick nog in de gang ligt en niet in de kast. Dat ik het irritant vind dat hij ziet dat ik na de lunch 6 koekjes eet bij m’n thee. Precies geen zin in dat hij het zíet, al zegt hij er niets over. Geen zin in dat hij hoort waar ik over videobel met collega’s. We ruziën over dat er een pakketje voor mij binnenkomt en hij daar twijfelend bij kijkt met zo’n blik van ‘heb je dit jurkje van de Zara nou echt nodig?’, waarop ik weer snauw ‘dat ik toch zelf moet weten wat ik van mijn eigen salaris koop?’ Om vervolgens pissig op de trap naar boven te stampen, ‘Al koop ik een gouden drol, laat me lekker’.

Liefde aan de bar

Hoe doorbreek je een relatiesleur in coronatijd? Hoe kappen we met al dat katten? Misschien lucht het ook al op door er gewoon eerlijk over te praten. Het zijn niet onze piektijden, het is niet onze meest verliefde fase ooit. Klaar. Natuurlijk houden we zoveel van elkaar dat we deze tropenjaren met jonge kinderen heus wel aankunnen, daar twijfel ik geen seconde over. I love him. Meer dan hij doorheeft, hoor. Maar sometimes… Wil ik even terugspoelen naar onze trouwdag in mei, drie jaar geleden. Jong, nog geen uitgezakte moeder, nog geen kakluiers tot aan m’n nek, verliefd, slank, gezellig. Toen we elkaar ’s avonds nog wat te melden hadden omdat we íets meemaakten. Nu voel ik me soms een zeur tegenover mijn man (waarvoor sorry schat), een zeur tegenover mijn kinderen (sorry Bodi en Daaf) en een zeur tegenover mezelf. En ik heb niets te klagen; ik heb de liefste, knapste en meest betrokken man van iedereen. De liefste papa voor mijn jongens. Maar ik kan niet wachten tot we weer eens samen in een bar een Moscow Mule te veel drinken. Want al zie ik mijn man elke dag… Ik spreek hem het laatste jaar te weinig. Ik mis hem.

Tessa Heinhuis is redactiemanager online van VIVA. Ze woont sinds kort in Bussum met haar man Billy en hun tweeling, zoontjes Bodi en Daaf (2).

