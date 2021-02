Tessa: ‘Je eigen kind op de mond kussen, is dat raar?’

Je eigen kind op de mond kussen: heel gewoon of toch een beetje een gek gezicht? Dat is een discussie die veel moeders bezighoudt momenteel. Ik kus mijn kinderen op hun wangen en nooit op de mond. Maar vind ik het raar als anderen dat wél doen?

Jim Bakkum, André Hazes, Nicolette van Dam: allemaal doen ze het en laten ze het zien op social media. Ze kussen hun kinderen op de mond – maar krijgen daar vervolgens bakken kritiek op.

Psychologen zeggen ‘nee’

Zo zouden velen het ‘ongepast’, ‘te erotisch’ of ‘te uitdagend’ vinden. Anderen vinden het juist ‘preuts gezwets’ en vinden het ‘alleen maar lief en volstrekt normaal’ dat ouders dit doen. Maar de kritiek is er niet zomaar. Sommige opvoedingsdeskundigen vinden dat kinderen op de mond kussen op jonge leeftijd misschien niet zoveel kwaad kan, maar dat het naarmate een kind ouder wordt wél ingewikkelder kan zijn. Want: wanneer ben je dan te oud om je moeder of vader te kussen op de mond? Dus wanneer stop je er dan mee? Of ga je gewoon door, ook als je kinderen volwassen zijn en eigen liefdesrelaties hebben waarin er intiem wordt gekust en gezoend?

Volgens kinderpsycholoog Charlotte Reznick zou je je kind nooit op de mond moeten kussen.

‘Als je ermee begint als ze klein zijn, dan is het nog schattig, misschien. Maar wanneer stop je er dan mee? Wanneer zijn ze te groot?’. Volgens haar ontwikkelen kinderen zich op seksueel vlak al op jonge leeftijd, en door kussen van je ouders op je mond te krijgen, kan verwarring ontstaan.

Het is onderzocht. Je lippen ontwikkelen vanaf een jaar of 5, 6 en zijn erogene zones, voor alle mensen. ‘Er zit veel gevoel in en door het aan te raken, komen de ‘liefdesstofjes’ serotonine en oxytocine vrij. Het lijkt alleen maar lief en zo is het zeker ook bedoeld, logisch, maar vanaf deze leeftijd kan het ‘gekker voelen’ voor een kind.’

De ophef gaat onder meer over deze foto van Jim en zijn dochter:

View this post on Instagram A post shared by J I M B A K K U M (@jimbakkum)

En André Hazes en zijn zoontje:

View this post on Instagram A post shared by Andre Hazes (@andrehazes)

Lekker doen

Kijk, dat ik mijn kinderen én mijn eigen ouders op de wang kus, wil niet zeggen dat ik vind dat iederéén dat moet doen. Ik denk dat je vooral moet doen wat voor jullie goed voelt. En ja, nu mijn jongens nog maar 2 jaar oud zijn wil ik soms hun hele mondje, wangen, haartjes, oren en neusjes opeten en kussen. Ik kus ze honderdduizend keer per dag. Maar ergens vind ik het hele ‘op de mond kussen’ echt iets tussen mij en mijn man, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik associeer kussen op de mond met tongzoenen en dat doe je dan toch echt alleen met je liefdespartner, toch? En eerlijk: ik zou het best vreemd vinden als mijn man van 33 jaar nu nog elke keer als hij zijn moeder ziet haar een pakkerd op haar mond zou geven. Maar nogmaals: het is ieder voor zich. Doe allemaal wat je zelf fijn vindt.

Een likje

Mijn zoontje Daaf is al aardig goed in kusjes terúggeven aan mama, overigens. En papa krijgt ze ook. Soms ook de juf, de oppas, zijn tantes en zijn oma’s en opa’s en nou ja, ook zijn broertje Bodi wel. Maar Daaf weet nog niet zo goed hoe dat hele kusjes geven precies werkt. En dus komt hij regelmatig vol enthousiasme aangerend met zijn tong uit zijn mond: hij geeft iedereen een enorme lik. Een fijne natte lebber vol kwijl op mijn wang, elke dag weer. Hij lacht er enorm hard om als wij het kwijl van onze wangen vegen. Heerlijk dat een klein kind zich nog van zijn gedrag niet zo bewust is. Misschien kunnen we daar als volwassenen nog van leren.

View this post on Instagram A post shared by Tess (@tessaheinhuis)

