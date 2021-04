Tessa: ‘Waarom zijn matching outfits altijd voor moeders en dochters, en niet voor zoons?’

Sinds ik moeder ben van twee jongens, ben ik helemaal klaar met al die stereotyperingen rondom het geslacht van een kind. Hij of zij: wat maakt het uit? Een kind is een kind. Een peuter is een peuter en daarmee klaar.

Blauw is ook leuk voor de kinderkamer van een meisje en als mijn knul een roze zwembroek aanheeft, dan vind ik dat té cool staan. Toch ontdekte ik iets wat me opeens ontzettend, mateloos, bijzonder erg irriteert.

Wil je matchen met je dochter?

Ik krijg de ene na de andere mail van een webwinkel of grote kledingketen met als onderwerp: ‘Scoor nu twinning sets voor jou en je kleintje!’. ‘Mix and match met je kind!’. Ofwel: matching outfits. Hetzelfde dragen als je kinderen, dus. Maar die outfits? Die zijn áltijd alleen voor moeders met dochters. Altijd. Dus jurkjes in jouw maat en in haar maat, inclusief haarbandjes en snoezige bloemensokjes. Prinsessenjurken voor jou en haar. Roze glitter elastiekjes in jouw en haar maat. Rokjes die jullie samen kunnen aantrekken om als dubbelgangers over straat te paraderen. Ik word er pissig van. Waarom maakt geen één kledingmerk eens een lijn voor moeders met zonen? Die zijn er, geloof ik, toch net zoveel als moeders met dochters?

Ik zou het te gek vinden om coole, hippe grijze sweaters te vinden voor mijn tweeling die ik dan zelf ook aan kan in een paar maten groter. Of witte shirts met een tekst erop? Of een leuke pet? Waarom kan ik dat nérgens vinden? Waar blijft de tijd dat déze stereotypering eens verdwijnt? Waarom kun je alleen ‘twinnen’ als moeder, als je een dochter hebt? Mijn jongens zijn dan wel jongens, maar ze lijken wél op mij. Geloof me: qua uiterlijk én innerlijk, zijn mijn zoontjes van 2 jaar precies hun mama. Alleen dan met een piemel. En kledingmaat 92 in plaats van M.

Doet pijn

Het doet een beetje pijn. Alsof ik als jongensmoeder er niet toe doe, als ik weer zo’n reclamemail krijg van een nieuwe collectie voor moeders en dochters. Alsof jongens alleen maar mogen lijken op hun vaders. Ik vind het heel raar dat we in 2021 nog steeds doen alsof dochters altijd mini’s van hun moeder zijn, en jongens mini’s van hun vader. Laten we daar alsjeblieft mee kappen. Ik heb die knullen van mij met trots 8 maanden gedragen, met liefde uit mijn buik laten halen door een dokter en vervolgens nu al ruim 2 jaar opgevoed. Ik ben het meer dan waard om hetzelfde t-shirt aan te hebben als Bodi en Daaf.

Het zou aardig zijn als die mode-industrie een beetje met haar tijd meegaat, nietwaar?

Tessa Heinhuis (31) is redactiemanager Online van VIVA en VIVA Mama. Ze woont sinds kort in Bussum met haar man Billy en hun zoontjes Bodi en Daaf, een tweeling van 2 jaar.

