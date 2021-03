Tessa: ‘Sinds ik tweelingmoeder ben, leef ik elke dag in angst’

‘Niemand is zo angstig als een moeder.’ Ik snap die uitspraak wel, want ik ervaar het ook. Sinds de dag dat ik moeder ben geworden, ben ik nog nooit zo vaak bang geweest.

De angst dat er iets gebeurt met mijn kinderen: die is soms overheersend.

Ademen ze nog?

Als ik na een lange dag in bed lig en één van mijn zoons hoor huilen, denk ik: ‘pffff, gaan we weer’. Als ik na een lange dag in bed lig en ik hoor niemand huilen, dan maak ik me gelijk zorgen. Ademen ze wel goed? Liggen ze niet verstrengeld in hun konijnenknuffels? Het gebeurt vaak dat ik even aan een bedje sta te luisteren of mijn jongens nog ademen. Natuurlijk slapen ze gewoon, maar die angst zit er elke dag weer in.

Het is het ergst denkbare als je eenmaal moeder bent geworden: dat je je kind verliest, om wat voor reden dan ook.

Als we buiten spelen en ze rennen te vlug een heuveltje af en ze vallen op hun knietjes, dan schiet er een pijngevoel in m’n buik. Ken je dat? Dat je een soort van hún pijn voelt, terwijl jij niet degene bent die valt? Het is niet altijd makkelijk, leven met die angst dat mijn kind stikt in een blauw besje, niet ademt in zijn bed, te hard op zijn hoofd valt. Er zit overal gevaar, zeker in de wereld van een ontdekkende peuter. En omdat ik een tweeling heb, kán ik soms niet allebei tegelijk opvangen. Het voelt als mijn grootste verantwoordelijkheid. Je houdt zoveel van je kind dat je ze tegen alles wilt beschermen – terwijl het natuurlijk heus zo erg niet is als ze een keertje struikelen. Dat weet ik. Maar toch voel ik mijn hartslag keer honderd gaan als ze uitglijden op de harde badkamervloer. Het is een dagelijkse angst die ik niet eerder kende.

Liefde

Laatst ging ik Bodi en Daaf ophalen van de peuterspeelzaal. Bodi had een beet in zijn wang: een ander kind van de opvang had hem hard gebeten. Je zag de plek goed zitten. Ik vond het zó zielig en deelde mijn verhaal op Instagram. Ik kreeg honderden reacties binnen: allemaal van andere moeders, die het zo herkenden. Toen wist ik dat ik niet de enige ben. We zijn allemaal bang dat ons eigen kind iets overkomt, ziek wordt, niet gelukkig is. Dat altijd bang zijn is part of being a mom. Zou het over zijn als ze eenmaal volwassen mannen zijn? Misschien. Maar ik denk dat het altijd een beetje blijft.

Ik denk dat ik deze angst maar ga omarmen. Er anders naar ga kijken. Want bang zijn betekent als moeder dat je gewoon heel veel, intens veel, van je kinderen houdt. En dan is ‘moederangst’ eigenlijk de puurste vorm van liefde die er bestaat.

