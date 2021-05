Tessa: ‘Een voorkeur hebben voor één van je kinderen, kan dat?’

Ik heb twee zoons van ruim twee jaar oud: Bodi lijkt op papa, Daaf lijkt op mama. Is Daaf dan ook gelijk mama’s lievelingetje? En Bodi papa’s lievelingetje? Kun je een voorkeur hebben voor één van je kinderen?

Of misschien beter gezegd: mag je stiekem een voorkeur hebben voor één van je kinderen?

Daaf

Als ik kinderfoto’s van mezelf terugkijk, dan merk ik dat Daaf precies op mij lijkt. Dat koppie, dat lachje. En hij is dol op mij. Ik begrijp zijn grapjes als geen ander. Ik weet precies wat hij bedoelt als hij ‘Kwa taaaa buh!’ brabbelt. Elke nacht weer wil hij met zijn hele warme peuterlijfje tegen mama aan plakken. Niets vindt hij zo gezellig als in mijn armen liggen snurken en dan smelt mijn moederhart, al is het 3.30 uur ’s nachts. En hij geeft me de mooiste natte kwijlkussen met zijn tong uit zijn mond. Is Daaf dan mijn lievelingetje?

Bodi

Bodi slaapt altijd braaf, kost mij minder energie en moeite en ‘nee dat mag niet’ zeggen. Bodi is een vrolijk knulletje, lacht altijd hardop. Hij is snel tevreden: echt een blij, makkelijk kindje. Kijkt altijd met puppyogen naar mama en wil oneindig knuffelen en op schoot zitten. Zijn innerlijk lijkt op dat van mij. Niets zo fijn als dat spekwangetje kussen en ik weet altijd feilloos wat hij wil of nodig heeft. Is Bodi dan mijn lievelingetje?

Momenten

Mijn kinderen zijn compleet verschillend, ook al zijn ze een tweeling. Dat betekent bijvoorbeeld dat Daaf veel driftiger is dan Bodi. Hij heeft veel meer grenzen nodig en vraagt soms het uiterste van mijn kalme opvoedingsvaardigheden. Ik ben vaker bozer op Daaf dan op Bodi. Heb ik voorkeur voor één van de twee? Natuurlijk niet. Bodi en Daaf zijn allebei mijn grootste liefdes. Ik geloof best dat je voorkeur kunt hebben voor één van je kinderen, maar weet je? Dat geldt alleen eventjes, op een bepaald moment. Natuurlijk heb ik liever Bodi in mijn armen als Daaf net aan het krijsen en stampen is, zoals alleen peuters dat kunnen als ze hun zin niet krijgen. Natuurlijk vind ik Daaf eventjes wat liever als Bodi net kattenkwaad uithaalt en alle chips en koekjes uit de la trekt en door het huis mietert. Ze hebben allebei hun leuke kanten, allebei hun lastige kanten. Net als elk kind. Net zoals ik, als moeder, dat ook heb. En dus heb ik sóms voorkeur voor Daaf, sóms voorkeur voor Bodi.

Liever naar papa toe

En weet je? Ook zij rennen na een dag crèche soms gelijk naar papa toe, en niet naar mama. Ook zij kiezen soms even voor papa en dan weer alleen maar voor mij. Dat is helemaal niet erg. Het zijn allemaal kleine momenten waarop je even wat met de een doet, dan morgen weer met de ander. Hoort bij een gezin van vier. En dit chaotische, drukke en verrassende gezin is precies wat mijn voorkeur heeft. Ik hou van al mijn mannen precies evenveel.

Tessa Heinhuis (31) is redactiemanager online van VIVA. Ze woont sinds kort in Bussum met haar man Billy en hun zoontjes, Bodi en Daaf (2). Ze schrijft eerlijk over het tweelingmoederschap: het is heus niet altijd zo zoet als Instagramfilters je doen geloven.

