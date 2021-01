Tessa: ‘Waarom het beter is om een tweeling te krijgen dan twee kinderen na elkaar’

‘Kinderen kies je niet en plan je niet: het is je gegund en het loopt altijd zoals het loopt. Dat is iets wat ik zeker heb geleerd in de afgelopen jaren, toen ik moeder werd van een tweeling.

Maandenlang had ik het er moeilijk mee: ik wilde er helemaal geen twee tegelijk. Ik wilde geen twee baby’s in mijn buik laten groeien. Ik dacht: dat past nóóit. Ik wilde gewoon net als iedereen om mij heen, 1 kind tegelijk. Stap voor stap naar dat grotere gezin toe. Na een paar jaar proberen om kind nummer twee te mogen krijgen. Maar ja, ik kreeg écht twee zoons op 1 dag.

Hetzelfde ritme

Nu denk ik er compleet anders over. Zeker als ik anderen om mij heen zie met meerdere kinderen van verschillende leeftijden. Ik vind nu mijn eigen gezin heel easy. Zo simpel. Want een tweeling is gewoon heel makkelijk in de zin van: ze doen alles hetzelfde. Ze gaan op hetzelfde moment naar bed, ze spelen op hetzelfde moment in de speeltuin en kunnen bijna alles op hetzelfde tempo. Kruipen, lopen, praten, stout achter de tv klimmen. Je doet gewoon alleen alles keer twee – en natuurlijk is dat soms óók pittig. Je rent je suf en je hebt soms handen tekort als er twee luiers vol gekakt zijn. Maar de ironie is dus: nu ik al bijna 2 jaar moeder ben van twins, lijkt mij het hebben van twee kinderen van verschillende leeftijden moeilijker dan dit.

Psycholoog

Waarom ik dat vind? Twee ‘losse’ kinderen met bijvoorbeeld 2 jaar leeftijdsverschil, doen niet meer alles samen. Ze hebben een ander ritme. Ik weet natuurlijk niet hoe het is, omdat ik alleen een tweeling heb. Maar hoe ouder Bodi en Daaf worden, hoe meer ik me kan voorstellen dat het een hele klus is om een heel gezin met andere leeftijden op te voeden. Elke leeftijdsfase vraagt ook om een andere aanpak, weet ik vanuit mijn achtergrond als kinderpsycholoog. In de opleiding Kinderpsychologie leerde ik vooral dat de ontwikkeling van een kind elk jaar weer anders is: logisch natuurlijk. Een kind groeit. En een baby heeft ook een ander soort moeder nodig dan een puber. In het begin zorg je vooral, daarna voed je vooral op. En als je als moeder een tiener op de bank hebt liggen, een kleuter die in de ‘NEE-fase’ zit en een baby die elke paar uur een voeding nodig heeft, lijkt mij dat ontzettend buffelen.

Geen keuze

Maar: ik heb niet allebei. Ik heb geen kinderen met leeftijdsverschil – of nou ja, Bodi is 3 minuten ouder dan Daaf, maar that’s it. Misschien dat moeders met 2 kinderen met een paar jaar ertussen juist denken als ze mijn verhaal lezen: ‘Mijn hemel, blij dat ik geen twééling heb’. Sterker nog; hoe vaak heb ik wel niet zo’n opmerking naar mijn hoofd gekregen? En nu slinger ik eenzelfde opmerking eens terug, de andere kant. Twee ‘losse kinderen’ lijkt mij heftiger dan een tweeling hebben. Ha. Het is het mooiste aan het moederschap: je bent altijd blij met wat je zelf hebt. Want we weten allemaal, elke vrouw, moeder van zes ‘losse kinderen’ of moeder van een drieling: kinderen kies je niet. Je mag alleen hopen dat het je ooit gegund is.

