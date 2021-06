Ik vind niets zo lekker als een weekend met mijn kinderen zijn en ik vind óók niets zo lekker als op maandag weer aan het werk mogen en m’n kinderen naar de opvang brengen. Ik werk fulltime als tweelingmoeder en, nou ja, ik vind dat heel normaal.

Mijn man doet namelijk nét zoveel voor onze kinderen als ik.

50/50

Hij brengt ze naar de peuterspeelzaal, ik haal ze op. Hij op maandagavond sporten, ik op dinsdagavond. Hij een borrel met vrienden op vrijdag, dan ik op zaterdag met vriendinnen. We doen alles in het ouderschap 50/50. Daar heb ik natuurlijk hartstikke geluk mee, want er zijn genoeg vaders die daar geen zin in hebben en het verzorgen van de kinderen gewoon overlaten aan de moeder. Maar mijn man is een geweldige vader voor Bodi en Daaf. Ik had me geen betere vader voor mijn kinderen kunnen wensen en daar ben ik me bewust van. Want we doen dit samen, elke dag weer. Zo ook als het gaat over werken. En hij werkt fulltime, ik werk óók fulltime.

Tijd voor mezelf

Soms krijg ik als werkende moeder wel eens commentaar over je heen. Werk je 36 uur per week? ‘Dan moet je geen kinderen willen, hoor’, vinden sommigen. ‘Je wilt geen kinderen om ze vervolgens altijd weg te brengen bij anderen’, klinkt het. ‘Waarom heb je ze dan, als je meer werkt dan dat je thuis bent met je kinderen?’. Ik zie het anders. Ik geef mijn kinderen allereerst een goed voorbeeld, dat werken heel normaal is. En ik zet mijn kinderen altijd op nummer één. Zodra er eentje ziek is, zeg ik alles af. Maar ik ben een leukere en betere moeder omdat ik ook nog veel dagen per week wat voor mezelf kan doen. En laten we eerlijk zijn: ik breng mijn kinderen niet naar een crèche om de hele dag op de bank te hangen. Ik verdien er mijn geld mee.

Accepteren

Daarom zeg ik dit voor alle werkende moeders: voel je niet schuldig omdat je veel werkt. Voel je trots omdat je veel werkt. Ik vind een dag werken achter mijn laptop soms relaxter dan een dag achter twee peuters aan rennen. Ik laad letterlijk op van een werkdag. En mijn jongens hebben het ontzettend naar hun zin op de peuterspeelzaal en met de oppas. Klaar. Een tweeling en een fulltime baan: ik geniet er 7 dagen per week van.

Tessa (31) is Redactiemanager Online van VIVA en VIVA Mama. Ze woont in Bussum met haar man en zoontjes. Ze is moeder van een tweeling, Bodi en Daaf (2). Volg haar dubbele peuteravonturen op Instagram: @tessaheinhuis.

