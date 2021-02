Tessa: ‘Als je een ruggenprik wilt dan moet je die altijd kunnen krijgen, toch?’

‘Ik heb een ruggenprik gehad bij mijn bevalling. Echt geen pretje hoor: voorover buigen met een buik van 20 kilo én intussen weeën weg puffen. Ik vond het eng: straks prikte-ie verkeerd. En na hoeveel tijd hoor je je benen weer te voelen?

Maar ja. Eenmaal gezet, voel je je helemaal zen, slap en nou ja, verdóófd. Nu blijkt een ruggenprik als verdovend middel tijdens een bevalling een taboeonderwerp te zijn. En dat heeft twee redenen.

Schaamte en schande

Allereerst schamen sommige vrouwen zich voor het feit dat ze de pijn van de weeën zo heftig vinden, dat ze een verloskundige vragen om een ruggenprik. Ze vinden eigenlijk dat ze ‘het op eigen kracht moeten doen’. En dat ze ‘falen’ als ze om pijnstilling vragen, dat ze minder goed kunnen persen als ze gedeeltelijk zijn verdoofd.

En ten tweede is er de kant van de verloskundige, want: ze geven je niet zo snel een ruggenprik als barende vrouw. Oók niet als je daar om vraagt, dus. Ze zijn er niet happig op en je moet er écht om zeuren, wil je er eentje krijgen. Verloskundigen verschillen ook vaak van mening, blijkt. Bij de één krijg je een prik veel sneller dan bij de ander – en dat is gek. Want uiteindelijk zou jij als moeder deze controle moeten hebben, toch? Zij voelen jouw pijn immers niet. Voor sommige verloskundigen is een ruggenprik namelijk ‘een laatste redmiddel’, en krijg je dit alleen toegediend als je écht niet meer kunt. Dat moet anders. Je moet vrijer zijn in je keuze, je niet bezwaard of ‘een slechte moeder’ voelen als je hier om vraagt. En vergeet niet: een derde van de vrouwen bevalt met een vorm van verdoving, in de meeste gevallen gaat het dan om een ruggenprik. Dus je bent heus niet de enige. Sterker nog, in België is het meer dan normaal. 65 procent van de vrouwen in Vlaanderen bevalt met een ruggenprik.

Kies gewoon

Kijk, wat ik het belangrijkste vind, is dat iedere vrouw zélf mag kiezen wat ze willen tijdens hun bevalling. Pijnbeleving is voor iedereen anders. Waar de één makkelijk thuis een kind uit haar onderkant floept, is het voor de ander bij 2 centimeter ontsluiting al ondraaglijk om nog vol te houden. Een vrouw moet zelf kunnen kiezen welke pijnbestrijding ze wenst op zo’n kwetsbaar moment in haar leven. En er is geen goed of nog beter. Je bent met of zonder verdoving nét zo goed moeder geworden van jouw kindje. En het is nooit erg als je in de heat of the moment rust zoek in pijnstilling. Als jij daardoor blijer terug kunt kijken op je bevalling, lijkt me dat alles meer dan waard.

Klaar

Maar laten we dan wel kappen met dat onzinnige getut hierover: als je een ruggenprik wilt, moet je die kunnen krijgen. Klaar. En als je ‘m niet wilt, ook goed. We zijn na de bevalling állemaal gewoon, heel simpel, mama’s. En niemand die ooit nog nadenkt over jouw pijnstilling als ze je zoete baby voor het eerst mogen ontmoeten. Overigens voelde ik mijn benen pas na een uur of 4, 5 weer. Een bizar gevoel en ook best eng, als je je voeten niet kunt bewegen. Maar weet je wat het mooiste misschien wel is aan bevallen? Je vergeet alle ellende weer. Het enige dat je onthoudt, is het kind dat er voor hebt teruggekregen.

View this post on Instagram A post shared by Tess (@tessaheinhuis)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief