Hoofdredacteur Debby: ‘Nog een paar weken social distancing en ik kom tonnetje rond het huis weer uit’

Thuiswerken is voor de VIVA-redactie niks nieuws onder de zon. Dit ‘flexibel’ werken doen we al jaren, maar nog nooit werkten we met z’n allen tegelijkertijd thuis. Toch had ik geen moment het idee dat het mis zou gaan toen we ruim twee weken geleden hoorden dat we verplicht thuis moesten blijven. En zie hier, voor je neus, het onomstotelijke bewijs. Thuiswerken gaat ons behoorlijk goed af. Elke ochtend begroeten we elkaar in Google Hangouts en rond zessen wensen we elkaar een fijne avond. Op dinsdag en donderdag zien we elkaar – soms nog in pyjama, onopgemaakt en met kat of kind op schoot – in de videochat en na het behalen van onze deadline op woensdag doen we een virtuele wave met wijn.

Bij mij thuis komen de muren inmiddels op me af

Ik ben blij en dankbaar dat we zo kunnen werken en dat iedereen nog gezond is. Maar ik mis het geklets, de reuring en het foute uurtje van Qmusic op de redactie. Bij mij thuis komen de muren inmiddels op me af en aangezien mijn huis niet veel groter is dan een gemiddelde paskamer beweeg ik amper. Behalve om naar de koelkast te lopen en mezelf vol te stoppen met eten, dat gaat me uitstekend af. Normaal gesproken ben ik drie keer per week in de sportschool te vinden om stoom af te blazen, maar de laatste weken schenk ik mezelf liever om zes uur een glaasje wijn in en verplaats mij twee meter naar links van de eettafel, naar de bank. Nog een paar weken social distancing en ik kom tonnetje rond het huis weer uit. Ik moet mezelf weer aan de praat krijgen, al was het maar om mijn weerstand te behouden. Maar hoe? Vanaf pagina 12 geeft VIVA’s Fleur Baxmeier, die een lichte paniekaanval kreeg toen ze hoorde dat de sportscholen hun deuren moesten sluiten, de beste tips om fit te blijven in coronatijden. Ik ga mijn best doen de komende week. Doe je mee?

Debby Gerritsen

Hoofdredacteur VIVA

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 14-2020. Deze editie ligt vanaf 1 april in de winkel