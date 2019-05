Yes: 4 nieuwe Harry Potter-boeken in de maak

Goed nieuws voor alle Harry Potter-fans! J.K. Rowling, de schrijfster en bedenker van de populaire reeks, gaat maar liefst vier nieuwe Harry Potter-boeken schrijven. Dat meldt de website Pottermore.

Er zullen vier gloednieuwe non-fictie verhalen komen als aanvulling op de verhalen van onze favoriete tovenaar. Allemaal in de vorm van korte e-books.

Onderwijs

De Harry Potter boeken die wij kennen, zijn allemaal gebaseerd op fictie, maar in de nieuwe boeken wordt de magische wereld zo realistisch mogelijk beschreven. Onderwijs is het belangrijkste thema van dit boek en je leert hierin meer over de geschiedenis en tradities van magie in de Harry Potter-verhalen.

Titels

Het is ook al bekend hoe de boeken gaan heten:

Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts.

Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology.

Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy.

Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures.

De boeken komen niet allemaal tegelijk uit, maar de eerste twee boeken kun je al vanaf 27 juni lezen. Daar hoef je dus niet lang meer op te wachten!

Bron: Cosmopolitan | Beeld: IMDb, Giphy