Britt (28) dacht dat ze een koortslip had, maar het bleek huidkanker: ‘Ben drie keer weggestuurd met verschillende zalfjes’

“Het was voor mij een wake-upcall: het lijkt ver van je bed, tot het dat niet meer is”, vertelt Britt aan VIVA. Tijdens het gesprek zit ze op de bank te herstellen van haar laatste operatie. “Ik ben me er nu van bewust dat je altijd je intuïtie moet volgen als je merkt dat iets niet goed zit.”

Huisartsbezoek uitstellen

Als Britt terugkijkt op foto’s, ziet ze dat de vreemde plek op haar lip er eigenlijk al sinds 2023 zit. Maar tot dit jaar was ze vooral druk met andere dingen. “Ik ben lekker sportief en doe eigenlijk alles waarvan ik denk dat jonge mensen zich ermee bezighouden: een drukke baan, een bruisend sociaal leven, reizen en een wijntje op z’n tijd. Het is allemaal waar ik blij van word, maar het maakt ook dat je eigenlijk altijd rent en vliegt.”

De plek lijkt op een koortslip, die in drukke periodes erger wordt. “Het was meer iets wat ik irritant vond en waarvan ik dacht: daar moet ik wat mee. Maar ik ben jong en gezond; zo’n afspraak bij de huisarts komt eigenlijk nooit uit. Bovendien werd het weer minder als ik het rustiger had.”

Begin dit jaar krijgt ze griep, waarna de plek in een wond verandert. “Ik werk in het beautysegment en ben in mijn baan het gezicht naar onze klanten toe. Ik vond het nu toch wel écht in de weg zitten, dus besloot ik naar de huisarts te gaan. Daar was het niet zomaar mee opgelost: ik ben drie keer weggestuurd met verschillende zalfjes. Na vier maanden sloeg ik met mijn vuist op tafel. Ik zei dat het niet werkte en drong aan op een doorverwijzing naar de dermatoloog. Daar zouden ze gelijk ook even kunnen kijken naar de eczeemplek op mijn voorhoofd…”

‘SPF is my second name’

Het werkt: niet veel later kan ze bij de dermatoloog terecht. “Ik ging ‘even snel’ op maandagochtend voor mijn werk, in mijn eentje en met het idee dat ik ‘eindelijk het juiste zalfje’ zou ophalen. Helaas kreeg ik al snel de vraag of er huidkanker voorkomt in mijn familie. In nog geen halfuur tijd nam de dermatoloog een biopt van mijn lip en van de plek op mijn voorhoofd. Deze wending overviel me en ik raakte in paniek.

De biopten moesten drie weken op kweek staan. Dat wachten duurde lang. In de tussentijd had ik het er al met mensen over. Veel mensen zeiden: ‘Joh, je bent nog zo jong.’ Bovendien zijn SPF, petten en parasols mijn second name, dus op een gegeven moment werd ik gerustgesteld. Ik dacht: het kan van alles zijn en misschien checken ze dit uit voorzorg.”

Geen goed nieuws

Drie weken later belt de arts met de uitslag: beide plekken zijn carcinomen, huidkanker. “Ik werd ‘gerustgesteld’ met de boodschap dat ze in deze vorm niet uitzaaien, maar ze moesten wel weg, want ze groeiden. Op dat moment hoorde ik eigenlijk alleen het woord ‘kanker’ en daar schrik je van.

De eerste weken was ik van slag: het voelde confronterend, eng en ongrijpbaar. Daarnaast groeide de onzekerheid, omdat de artsen nog niet wisten hoe groot de tumoren zouden zijn en hoeveel er weggehaald moest worden. Ik vond het spannend dat er op twee plekken in mijn gezicht iets zou veranderen.”

De wachttijd voor de Mohs-operaties was een aantal weken. “Ik voelde zoveel onrust dat ik stad en land heb afgebeld. Uiteindelijk kon ik eerder terecht”, vertelt Britt. “Vanaf het moment dat het mes erin ging, voelde ik een kracht in mezelf naar boven komen. Sindsdien voelde ik alleen maar opluchting.”

Boost voor zelfvertrouwen

Het is nu zes weken na de operatie aan haar lip. “Ik wist niet wat deze ingreep voor mijn uiterlijk en werk zou betekenen, maar het is prachtig gedaan. Het lijkt nog steeds op mijn eigen lip, al moet ik het nu met een stukje minder doen. Als ik dat van tevoren had geweten, had mij dat heel wat angst gescheeld”, zegt ze. “Eigenlijk heeft het mijn zelfvertrouwen alleen maar een boost gegeven: ik kan ook dit aan. Het is een battlescar.”

Tekst loopt door onder de afbeelding.

Eigen beeld

““Ondertussen is de tweede operatie ook achter de rug en dat voelt als een mijlpaal: de eerste schrik heeft plaatsgemaakt voor opluchting. Morgen ga ik naar de huisarts, omdat ik wil weten waarom ik deze diagnose kreeg. Ik ben nog zo jong en zit bovendien amper in de zon.”

Noodrem

Ze kan weer vooruitkijken. “In januari wil ik een goede drie, vier weken op vakantie. Het liefst richting Australië”, zegt Britt. “Het was een rit, maar het is eruit en life moves on. Ergens voelt de diagnose als een noodrem voor het stramien waarin ik zat: ik had een drukke baan en een druk sociaal leven. Maar ineens krijg je de ruimte om na te denken: wat doet er eigenlijk écht toe?

Dat is kostbaar geweest, want het maakt dat ik anders naar dingen kijk. Het zet je met beide benen op de grond én liet mij mijn eigen kracht zien. Ik ben dankbaar voor de steun en warmte van de mensen om mij heen.

Een halfjaar geleden had ik nooit verwacht dat ik me met deze dingen zou bezighouden. Uiteindelijk is gezondheid het aller-, allerbelangrijkste”, besluit ze. “Door de drukte en werkpieken heb ik mijn onderbuikgevoel te lang weggeschoven. In je dagelijkse leven maak je gewoon niet genoeg tijd voor de huisarts. Dat is wat ik hiervan heb geleerd. In de toekomst wuif ik dit niet meer zomaar weg en ik hoop dit ook aan anderen mee te mogen geven.”