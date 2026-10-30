Britt is event planner voor de rich and famous: ‘Of ik tijgers en leeuwen kon regelen’

Ik kan me nog goed herinneren dat ik aanvraag kreeg voor een privéfeest, richting het einde

van de coronatijd, waarin Nederland nog half op slot was. ‘Waar in de wereld kan het feest

plaatsvinden?’ vroeg mijn opdrachtgever. Ik kreeg een budget van 350.000. Alles was mogelijk.

Ik keek naar locaties in Dubai, Parijs, Londen; waar waren de regels versoepeld?

Het werd Parijs, in een afgehuurd luxury hotel. Tijdens een van de meetings met mijn klant

kreeg ik de vraag of ik ook leeuwen en tijgers kon regelen voor op het feest. Ik dacht dat hij een

grap maakte, ik ben nogal nuchter van aard. Ik hield mijn gezicht in een plooi - de wens van een

opdrachtgever moet je altijd serieus nemen - en ik antwoordde dat dat niet kon.

'Mensen met geld horen niet vaak nee'

‘Waarom niet?’ vroeg mijn klant serieus. Mensen met heel veel geld horen niet vaak nee. Maar

als event planner moet je soms een ‘nee’ durven verkopen. Dat wordt ook gewaardeerd, zolang

je het op de juiste manier doet: nuchter, vriendelijk en altijd met een goed tegenvoorstel. Die

tijgers en leeuwen vond ik niet alleen ethisch onverantwoord, ik zag het ook gewoon niet

gebeuren. Ik denk dat ik daarom goed ben met high-end klanten. Ik ben eerlijk, nuchter en

schrijf in zo’n geval een heel uitgebreid voorstel met allerlei alternatieven. Dingen die nog

steeds uitzonderlijk, extreem, grotesk zijn, maar wel haalbaar.

Je kunt het zo gek niet bedenken in mijn vak. Ik heb een keer de vraag gekregen of ik een

warenhuis kon opbellen. Ze hadden namelijk prachtige versiering op de façade van het gebouw.

Of ze die er misschien af konden halen, zodat wij die als decoratie konden gebruiken voor hun

private party.

Ik heb ook eens een wedding moeten plannen waarbij het bruidspaar samen met een bekend

parfummerk een eigen parfumlijn wilde ontwikkelen, speciaal voor hun bruiloft. Inclusief

miniaturen die de gasten na afloop als herinnering mee naar huis konden nemen. Het is een

kick als zoiets uiteindelijk lukt. En dit lukte, voor 25K.

Een koets met Friese paarden

Soms moet ik bij dit soort verzoeken echt even mijn lach inhouden. Maar ik kan het ook niet

zomaar wegwuiven. Er zit vaak een emotie achter zo’n idee. Bovendien gaat het niet om wat ik

ervan vind. Laatst wilde iemand een koets met Friese paarden. Wil jij een koets met Friese

paarden? Dan krijg jij een koets met Friese paarden.’

‘Dat ene feest van 350.000 werd uiteindelijk een feest van 1.2 miljoen. Steeds weer had mijn

klant nóg een wild idee en steeds weer werd het budget verder opgeschroefd. We hebben

gepersonaliseerde meubels gemaakt voor die avond. Een acrobaat uit een talentshow

ingehuurd. Een taart van tien lagen met bladgoud erop laten bezorgen, gemaakt door een cake-

designer, van 20K. Alles moest over de top. Ieder uur moest een bekende artiest komen. Als die

artiest al ergens geboekt was, moest ik opbellen en vragen om de optredens te annuleren. Met

het schaamrood op mijn kaken belde ik op, maar het lukte; de artiesten hebben we met privéjets

laten invliegen.

Ik heb wel vaker bijzondere verzoeken gekregen als het om artiesten gaat. Zo kreeg ik voor een

feest ooit de vraag of ik een artiest kon regelen die iedereen in de zaal leuk vond. Een

uitdaging, want het gezelschap was behoorlijk gemêleerd, met gasten van ongeveer 25 tot 50

jaar. Op zo’n moment komt die verantwoordelijkheid bij mij te liggen en voel ik behoorlijke druk.

Uiteindelijk werd het een Britse popzanger. 200K voor 45 minuten. Gelukkig pakte het precies

uit zoals ik had gehoopt, maar ik heb in de minuten voor zijn optreden peentjes gezweet. Wat

als niemand danst voor 200K?

Privéfeest van 60K

Mensen hebben soms geen idee onder welke tijdsdruk ik werk. Ik krijg vaak maar twee weken

om iets te organiseren en dan werk ik van acht uur ’s ochtends tot drie uur ’s nachts. Op zo’n

event sta je de hele dag op je voeten, met een lach op je gezicht en continu ‘aan’. En als

iemand tijdens een feest vraagt of je voor over een uur nog een extra artiest kunt regelen - echt

gebeurd - kun je niet uit je pan schieten.

Soms heb ik wel moeite met de consumptiemaatschappij van heb-ik-jou-daar. Voor een

privéfeest gaven we eens 60K uit aan bloemen die er één avond stonden. Er is veel waste, de

boeketten zijn zo gigantisch dat je ze niet kunt meenemen naar huis.

Ik had laatst een event in het Amstel Hotel. De bloemist zei: ‘Ik ga niet meer bloemen leveren.

Dat is niet verantwoord en ook niet eens mooi.’

Toen schaamde ik me wel een beetje, maar ja, (bijna) alles voor de klant.’

Uurtje factuurtje

‘Het blijft een bijzondere wereld. Mensen willen laten zien wat ze hebben (en anderen laten

meegenieten) en in Nederland zit daar al snel iets ongemakkelijks aan. Doe maar normaal, dan

doe je al gek genoeg. Zeker als je ziet wat er in Dubai en het Midden-Oosten aan evenementen

wordt uitgegeven, zijn wij eigenlijk nog behoorlijk bescheiden.

Zelf ben ik ook behoorlijk bescheiden. Ik pak niet standaard tien procent van een budget en

werk niet met verborgen commissies. Ik schrijf mijn uren en de klant betaalt de facturen

rechtstreeks. Dat past ook bij Nederland: mensen willen weten waar hun geld naartoe gaat.

Soms drijft mijn baan me tot waanzin. Hoe meer mensen denken dat jij alles kunt regelen, hoe

verder ze je pushen. Als je op dit niveau organiseert, lever je ook privé veel in. Vrienden en

familie hebben me op belangrijke dagen moeten missen, ik heb geen gezin.

Natuurlijk was ik ook zelf op dat feest met die taart met bladgoud. Je begint met een lege zaal en

bouwt in korte tijd een hele wereld, een compleet circus, op. Alles wat daar die avond gebeurt,

heb jij bedacht, geregeld en bij elkaar gebracht. En als ik dan even stilsta, om me heen kijk en

zie dat alles klopt en mijn klant gelukkig is, is alles weer goed en denk ik: ja, hiervoor doe ik het.’