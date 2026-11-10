Carmen: ‘De braafste (rode) menigte van Nederland werd een dag later weggezet als haatmars’

Dat duurde echter niet lang. Een dag later bleek namelijk dat ik tussen antisemitische haters had gestaan.

Dat beeld schetste Chanan Hertzberger, voorzitter van het Centraal Joods Overleg, maandagavond tijdens de Nationale Kristallnachtherdenking, waar ook Rob Jetten kwam speechen. Hertzberger had het over de “genocideleugen” die inmiddels wekelijks door onze straten zou marcheren. En volgens hem kwamen de eisen van de demonstratie erop neer dat Israël van de kaart moet. Een beetje overdrijven is de beste man niet vreemd.

'Wilde eisen'

Laten we die eisen dan even bekijken, want zo wild zijn ze echt niet. Stop met alle wapenhandel met Israël, ook de import. Stop de militaire samenwerking. En breid het verbod op producten uit illegale nederzettingen uit naar alle handel en investeringen die de bezetting in stand houden. Sinds een uitspraak van de rechter in 2024 gaan er geen Nederlandse F-35-onderdelen meer rechtstreeks naar Israël. Het Internationaal Gerechtshof oordeelde dat de bezetting illegaal is en dat andere landen daar niet aan mogen bijdragen. En dat verbod op nederzettingsproducten? Dat heeft het kabinet-Jetten in september zelf ingevoerd. Israël ligt nog gewoon rustig op de kaart. En doet ook gewoon mee aan het Songfestival.

En die “genocideleugen”? Dan is het wel een erg uitgekiende leugen, die wordt verteld door een onafhankelijke onderzoekscommissie van de VN, door Amnesty International, door de internationale vereniging van genocideonderzoekers en door twee Israëlische mensenrechtenorganisaties. Dat zijn nogal wat leugenaars met een indrukwekkend cv. En als je al die haters bij de VN niet gelooft, luister dan op z’n minst naar Israëlische militairen zelf. In de documentaire NAZA (kijktip!) vertellen 24 van hen hoe er per aanval een quotum aan burgerdoden werd “toegestaan”. En dat dit vaak kinderen, vrouwen en toevallige voorbijgangers of buren waren van “mogelijke” Hamas-gelieerden. Leuk detail: bijna niemand was gewapend.

De feiten liegen er niet om, en toch blijven we in cirkels praten.

Ger en Coby uit Alblasserdam

Even voor de duidelijkheid, want blijkbaar is dat nog steeds nodig: boosheid over wat de Israëlische regering in Gaza doet, heeft niets te maken met mijn Joodse achterbuurvrouw. Niets met de Joodse moeder op het schoolplein of de Joodse Amsterdammers die zondag gewoon naast mij stonden. Jodenhaat bestaat en neemt helaas alleen maar toe, en de zorgen van Joodse Nederlanders daarover verdienen serieuze aandacht. Maar zolang elke vredige mars tegen deze oorlog meteen in het hoekje wordt geduwd van haat, blijven we in cirkels praten. Een mars als die van zondag heeft niets met antisemitische haters te maken.

Ik ben boos op een regering, niet op een volk of een geloof. Als er iemand boos lijkt op een volk en geloof, dan is het Benjamin Netanyahu wel. Zou dus leuk zijn als Jetten en Hertzberger diezelfde energie voor Bibi hadden, in plaats van voor Ger en Coby uit Alblasserdam, die gewoon geen verregende Palestijnse weesjes zonder ledematen meer willen zien tijdens hun dagelijkse scrollsessie op Facebook.

Maar even: elke minuut die we besteden aan bewijzen dat we geen antisemiet zijn, gaat het weer niet over waar het eigenlijk om gaat. Volgens het Gazaanse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels ruim 74.000 Palestijnen gedood. Ruim 21.000 van hen waren kinderen. Dat zijn geen leugens die door de straten marcheren. Dat zijn kinderen die nooit meer ergens heen zullen lopen.

En dan nog even terug naar de olifant in de kamer: onze premier.

Rob Jetten

Vorig jaar liep Rob Jetten nog gewoon mee met de Rode Lijn. Er was campagne en er waren stemmen te winnen. Dit jaar vond hij het “niet passend” om erbij te zijn. Maar een dag later stond hij wel op dat andere podium. Daar hoorde hij hoe 200.000 mensen die hij zelf vertegenwoordigt in één adem werden genoemd met antisemitisme. Ook hoorde hij hoe Hertzberger hem bedankte dat hij niet op hun eisen was ingegaan. Een weerwoord heb ik niet gehoord.

Ik kijk dan liever naar Spanje en Ierland. Allebei EU-lid en allebei landen die van handel leven. Allebei erkenden ze in 2024 de Palestijnse staat. Spanje heeft een wapenembargo tegen Israël in de wet vastgelegd. Nederland erkent Palestina nog altijd niet, want erkenning moet volgens het kabinet “dienstbaar zijn aan het politieke proces”. Dat proces bestaat al jaren vooral op papier. En Nederland kan het heus wel, als het wil: bij de Rohingya beloofde het binnen een maand steun aan de genocidezaak tegen Myanmar.

Waarom is Nederland nu dan nog steeds zo voorzichtig met het erkennen van groot leed en onrecht? Een deel is geschiedenis. Nederland geldt al sinds 1948 als een van de meest pro-Israëlische landen van Europa, ook uit schuld over de Holocaust, waarin hier een groter deel van de Joden werd vermoord dan waar ook in West-Europa. Een deel is Amerika, want aardig zijn voor Israël levert punten op in Washington. En een deel is geld en coalitierekenwerk. Jetten regeert met VVD en CDA, en die willen van erkenning niets weten. Toen de Kamer in februari stemde over erkenning van Palestina, stemde ook D66 ineens tegen. Het valt allemaal te verklaren. Maar verklaren is niet hetzelfde als goedpraten. En de rekening van die voorzichtigheid wordt niet in Den Haag betaald.

Die wordt betaald in Gaza. De vrouw met de thermoskan weet dat, en daarom liep ze zondag mee. Op haar oude dag heeft ze een sterkere ruggengraat dan u, meneer Jetten.