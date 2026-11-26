Het gebeurde gisteren, op 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Zelfs de politie noemde dat “extra wrang”. Het is de dag waarop gebouwen oranje kleuren, waarop we braaf tegeltjes delen op Instagram en waarop politici zeggen dat het nu echt anders moet. Terwijl die posts nog online kwamen, lag er een moeder dood op een koud fietspad. Haar drie kinderen hadden nog geen idee wat hun te wachten stond.

Ik ben er kapot van. En ik ben woedend.

'Ik snap niet hoe iemand ooit zo ver kan gaan'

Er kwam een landelijk actieplan, er waren marsen, oranje gevels, talloze columns en documentaires. En nog altijd wordt er in Nederland ongeveer elke acht dagen een vrouw vermoord, meestal door een partner of een ex. Geen enkele campagne lijkt daar iets aan te veranderen. En heel eerlijk: ik eis een hertelling. Klopt die ‘elke acht dagen’ nog wel?

Elke man die ik erover spreek, zegt hetzelfde: hij snapt niet hoe iemand ooit zo ver kan gaan. Ik geloof hem ook. Maar ik ben ook op mijn hoede voor dat blinde vertrouwen. De statistieken zijn bloedeerlijk: het zijn vrijwel altijd mannen. En al die mannen hadden vrienden. Een broer, een vader, collega’s, een teamgenoot van de voetbal. Mannen die hen kenden. Hoe kan het dat de mannen die wij spreken en de mannen die in talkshows komen kletsen of comments onder nieuwsberichten achterlaten allemaal nog nooit zulk gedrag hebben gezien bij andere mannen?

Want femicide komt niet uit het niets. De Britse criminoloog Jane Monckton Smith onderzocht honderden partnermoorden en onderscheidde een terugkerend patroon van acht fasen. Daarin spelen onder meer eerder geweld, controlerend gedrag, jaloezie, stalking, bedreigingen en het verlies van controle over een partner een rol.

'Vast een asielzoeker'

Denk eens na over die signalen. Veel ervan gebeurt niet achter een gesloten voordeur. Het gebeurt aan de bar, in de appgroep, in de kantine. Iemand hoort hem tieren over zijn ex. Iemand weet dat hij haar de schuld geeft van alles wat misgaat in zijn leven. Iemand weet dat hij haar telefoon controleert. Iemand ziet hem steeds weer voor haar huis staan. En dan wordt er gelachen, of gezwegen, of gezegd: zo is hij nou eenmaal. Of erger: dat is iets tussen hem en haar.

Ondertussen vindt een groep mannen de aandacht voor femicide zelfs overdreven. “Ja, maar je weet niet wat eraan voorafging”, schrijven ze onder elk nieuwsbericht. Alsof er iets denkbaar is waardoor je een moeder op haar bakfiets mag doodsteken. En binnen vijf minuten weet iemand het al zeker: vast een asielzoeker. In Houten bleek het een man van 39 uit Utrecht te zijn. Haar ex.

Kijk eens naar het Instagramaccount van Stop Femicide Nu. Echt, ga het volgen. Zoek de gemene deler. Je zult zien dat het niet steeds moslims of vluchtelingen zijn. Wel vrijwel altijd mannen. Uit elke laag van de samenleving, met of zonder diploma, met of zonder kinderen, met of zonder koophuis, met of zonder een donkere huidskleur, met een fatbike of met een leaseauto. En het allerbelangrijkst: hoeveel andere mannen in hun omgeving hadden bij de eerste signalen aan de bel kunnen trekken?

Dus nee, ik hoef niet meer te horen dat je het niet snapt of dat we ons moeten richten op een specifieke demografie. Ik wil weten wat je doet als je maat over zijn ex praat alsof ze van hem is.