En elk jaar denk ik: volgend jaar ga ik ook. Volgend jaar. Nee, écht volgend jaar. Maar dit keer gaat het er eindelijk van komen. Ik ben nu al hyped. En ik gun jou dit ook. Dus hoe pak je het aan? Wat kost zo'n trip? Ga je solo of samen met anderen? En waarom zweren sommige locals juist bij de weken vóór carnaval?

Kostuums en kusjes

Carnaval in Rio, dat moet je één keer in je leven meegemaakt hebben. Dat zegt iedereen die er geweest is, maar dat voel ik ook in m'n ziel (nul procent Latina-bloed in m'n DNA, maar goed). Wat ik wel weet, is dat de stad dan even draait op samba, dansdwang en random kusjes van vreemden (beijos). En dan heb ik het niet over een lullige optocht en een paar strandtenten. De hele miljoenenstad staat op z'n kop. En wat ik ook heb ontdekt, is dat tijdens de officiële carnavalsdagen de beste sambascholen van Rio op één plek samenkomen en je tot diep in de nacht naar een optocht kijkt met duizenden dansers, praalwagens, percussionisten en kostuums waar pauwen verlegen van worden.

Maria Daniela Varela voor Pexels



Even een lesje cultuurgeschiedenis

Wel goed om te weten waar carnaval à la Rio vandaan komt, want achter al die pret schuilt een beladen geschiedenis (het zal eens niet zo zijn). Carnaval is diep verweven met de Afro-Braziliaanse cultuur en heeft tegelijk Europese roots. Die mix heeft van carnaval in Rio iets gemaakt wat je nergens anders op precies dezelfde manier tegenkomt.

Voor veel carioca's (inwoners van Rio) is het dan ook meer dan een paar dagen gek doen. En omdat veel sambascholen met hun shows verhalen uit de geschiedenis vertellen, is een beetje achtergrondkennis geen overbodige luxe. Een klein lesje cultuurhistorie in vijf feiten:

Carnaval begon niet als een Braziliaans feest. Vervang de samba door Beppie Kraft en Rio door een bruin café, en je ziet dat het lijkt op ons Limburgs carnaval. Niet zo gek, want carnaval kwam met de Portugese kolonisten naar Brazilië. Inclusief de gewoonte om elkaar met water en meel te bekogelen. De maskers en praalwagens kwamen later overwaaien uit Europa. De samba is een Afrikaanse erfenis. Tot slaaf gemaakte Afrikanen brachten hun muziek- en danstradities vanuit onder meer Angola en Congo mee naar Brazilië. Daar ontstonden nieuwe muziekstijlen, zoals de samba de roda in Bahia. Later groeide in Rio de samba zoals we die nu kennen uit tot de soundtrack van carnaval en een nationaal symbool. Samba werd niet altijd omarmd. Begin twintigste eeuw klonk de samba op straat, in achtertuinen en bij mensen thuis. Zwarte Brazilianen kwamen er samen om muziek te maken, te dansen en soms ook religieuze candomblé-rituelen te houden. Maar de politie zag hun bijeenkomsten vaak als overlast of criminaliteit. Lokale heldinnen waren de tias baianas: vrouwen uit Bahia die hun huizen openstelden voor muzikanten, dansers en andere leden van de zwarte gemeenschap. Sambascholen zijn buurtclubs. Eind jaren twintig gooiden zwarte Brazilianen in Rio er een flinke dot samba tegen het carnaval aan. Hoppa: ineens was het echt iets unieks. Ze startten hun eigen sambascholen, die zich ontpopten tot enorme verenigingen, elk met hun eigen stijl. Veel sambascholen horen nog steeds bij een specifieke wijk. Carnaval is ook een cultuurles. Achter al die glitter en praal zit vaak een serieus verhaal over slavernij, racisme, religie of politiek. Iedere sambaschool kiest een eigen thema en maakt daar een show van. In het Sambódromo, een enorme paradebaan met tribunes, proberen ze elkaar met hun outfits, paradewagens en dansmoves af te troeven. Maandenlang bereiden de dansers en percussionisten zich voor. Want iedereen wil de kroon. Maar dan niet alleen, hoor. Het gaat ook om samen feestvieren, de tradities van de sambaschool levend houden en trots zijn op je wijk.

May Abeki voor Pexels



Pre-carnaval: IYKYK

Wie carnaval in Rio wil meemaken, denkt meestal aan de officiële carnavalsdagen. Logisch, want dan zijn de parades in het Sambódromo. Begrijpelijk dat je dat niet wil missen, maar er is ook wat voor te zeggen om het te skippen. Hear me out.

Carnaval heeft nog een andere kant, met z’n eigen vibe: de blocos de rua. Dat zijn straatfeesten waar iedereen naartoe kan. Deze block parties kunnen klein en intiem zijn of duizenden feestvierders lokken. Hier ben je geen toeschouwer op een vaste zitplaats. Je danst gewoon achter de trommelaars aan en tussen de Brazilianen. En het fijne: voor die blocos hoef je dus niet te wachten tot het officiële carnaval begint.

In 2026 stond zelfs zo’n veertig procent van de geplande straatoptochten al vóór het officiële carnaval op de kalender. En volgens insiders is dat juist de leukste tijd om in Rio te zijn.



De carnavalskoorts begint al vlak na oud en nieuw. In de weekenden zijn er volop blocos, pre-parties en open repetities van sambascholen. Ook in het Sambódromo, waar je dus een voorproefje krijgt van de officiële parade. Voor veel Brazilianen zijn kaartjes voor die shows gewoon niet te betalen. En wie er flink voor heeft moeten sparen, zitten volgens Joyce meestal in een van de vakken het verst van de actie. Geen wonder dat de gratis repetities zo geliefd zijn onder locals.



Een ander argument voor de weeken voorafgaand aan carnaval is dan het dan vaak minder druk en chaotisch en betaalbaarder qua accommodatie. Ook op de stranden en in restaurants is er minder gepeupel. Tijdens het officiële carnaval kun je zo klem staan tussen de feestvierders dat je nauwelijks meer kunt bewegen. Die info hebben we van reisorganisator en Rio-fan Joyce van NJoy Rio. Zij organiseert girls trips naar Rio rond carnaval.

Op eigen houtje of met een groepsreis?

Je kunt een vakantie naar Rio prima zelf regelen. Boek een vlucht, zoek accommodatie en stippel een plan uit. Alleen: ga niet op de bonnefooi. De stad is gigantisch, de feesten zijn verspreid en kaartjes voor de officiële parade moet je op tijd fiksen.

Ook kun je niet alles vooruit plannen. Er is wel een bloco-agenda, maar dan weet je nog niet welke feesten leuk zijn. En de hidden gems staan er niet altijd op. Joyce kent iemand die graag los wilde gaan, maar twee dagen achter elkaar bij een brave familiebloco stond. Geen geflirt, geen gezoen.

Volgens Joyce blijven veel toeristen hangen bij de eerste de beste bloco aan het strand. Maar de leukste feesten zitten soms juist aan de andere kant van de stad. Of zelfs op een eiland. Elke bloco is weer anders: van kidsproof sambafeestjes tot blockparties van specifieke muziekscenes. Lokale Instagramaccounts delen ook feestjes, maar je moet net weten welke accounts dat zijn.

Wil je niet zelf op zoek naar de leukste blocos, dan kun je ook met een groepsreis mee. Joyce host zelf de Girlstrip to Rio de Janeiro Pre-carnaval edition, waarbij ze je meeneemt naar blocos met Brazilianen. Ook inbegrepen: verblijf in een villa in Copacabana, sambales, stranddagen, zelfverdedigingsles, een rooftopbarbecue, favelatour en andere uitstapjes.

Het voordeel van een groepstrip is dat je niet iedere ochtend zelf hoeft uit te zoeken waar je naartoe gaat, meteen reisvriendinnen hebt en wie weet nog een impromptu kledingruil met je tijdelijke roomies kunt doen. En heb je een dag zin om je eigen plan te trekken? Bij NJoy Rio kan dat gewoon. Elke reisorganisatie heeft een ander programma, dus vergelijk niet alleen de prijs, maar ook wat er precies in zit en hoeveel ruimte je hebt voor spontane plannen.

Ga je solo, trommel je de baddies uit je eigen groepschat op of maak je nieuwe vriendinnen tijdens een groepsreis? Het kan allemaal.

Joyce en vriendinnen tijdens pre-carnaval in Rio



Kun je als vrouw veilig carnaval vieren in Rio?

Komen we op de olifant in de kamer. Is het veilig om als vrouw carnaval te vieren in Rio? De stad waar Jezus bovenuit torent, heeft nou eenmaal niet de reputatie van de veiligste stad ever. Dat betekent niet dat je er niet veilig kunt reizen. Maar het vraagt wel iets meer voorbereiding dan een weekje Zuid-Frankrijk.

Even snel wat (incompleet) advies: laat je Celine-planga en andere dure accessoires thuis. Check bij het afrekenen altijd het bedrag op de betaalterminal, voor je vijftig euro betaalt voor een ijsje. Ga niet midden op straat selfies zitten maken en maak je telefoon vast aan een koord. Hou ’m zo veel mogelijk uit het zicht. Ik liep bij Notting Hill Carnival in Londen nog geen twee minuten achter de optocht aan toen mijn telefoon al uit mijn tasje was gegrist. Zakkenrollers zijn dol op mensenmassa’s. Op YouTube vind je genoeg video's over veelvoorkomende scams. Check ze en lees je in.

Ook op het feest zelf is het slim om je koppie erbij te houden. Drink genoeg water, bewaak je drankje en stop met alcohol voordat je van de kaart bent. Zorg dat je niet alleen achterblijft op een feestje en spreek met je reisgenoten af waar je elkaar terug kunt vinden. Pak liever een Uber dan zomaar een taxi op straat. Je rit is dan via de app te volgen.

En mocht een Braziliaan willen tongen, maar heb je helemaal geen zin in dat stukje cultuur? Erop ingaan is geen must.

May Abeki voor Pexels



Wanneer ga je?

Het officiële carnaval valt ieder jaar op andere data, meestal in februari of begin maart. In 2027 valt carnaval van vrijdag 5 februari tot en met woensdag 10 februari 2027. Op 5 februari beginnen de parades in het Sambódromo. Op 13 februari treden tijdens de ‘kampioenenparade’ de best presterende sambascholen nogmaals op. Heel Rio is dan al wekenlang in feeststemming. Wil je wel het unieke carnavalsgevoel meemaken, maar liever niet de heftigste drukte? Overweeg dan pré-carnaval.

Wanneer boeken?

Begin ruim van tevoren met zoeken naar vluchten en accommodaties, zeker als je tijdens de officiële carnavalsdagen wilt gaan. Veel hotels lopen al vol in oktober. Tip van tante Sien: check ook de aanbiedingen rond Black Friday. Soms zitten daar goede vluchtdeals tussen.

Waar verblijf je?

Copacabana en Ipanema zijn toeristenwijken. Vanaf hier is het een koprol naar het iconische strand, met genoeg eettentjes en bars in de buurt. Wil je echt midden in het feestgeweld zitten? Dan kun je ook in Lapa logeren. Daar gaan de feestjes wel vaak tot diep in de nacht door. Voor een rustige nacht heb je hier aan vliegtuigoordopjes waarschijnlijk niet genoeg.

Santa Teresa in de buurt is een leuke, heuvelige wijk waar veel kunstenaars wonen. Ook hier heb je straatfeesten. Let bij het boeken vooral op de locatie en recente reviews, en bedenk hoe je 's avonds weer veilig thuiskomt.

Wat kost dat?

Het ligt eraan hoe luxe je het wilt maken. Voor een retourtje Rio kun je rond carnaval rekenen op zo'n 800 tot 1200 euro. Check ook vluchten naar São Paulo, maar vergeet niet de kosten van de doorreis naar Rio mee te rekenen.

Slapen kan in een hostel voor een paar tientjes per nacht, maar tijdens het officiële carnaval betaal je voor een prima hotel al gauw 150 tot 300 euro per nacht. Een Airbnb delen met je besties kan veel schelen. En tijdens pré-carnaval liggen de prijzen vaak lager.

Liever met een groep mee? De Girlstrip to Pre-Carnaval van N.Joy Rio kost €2.229 inclusief negen nachten verblijf, exclusief vlucht en kun je eventueel in termijnen betalen. Check de website en Instagram voor meer info.

Feesten hoeft niet duur te zijn. De blocos de rua zijn in principe gratis. Je kunt dus dagenlang partyen zonder tickets. Het Sambódromo is een ander verhaal: daar betaal je voor een plek langs de parade, en de prijs hangt sterk af van de avond en het soort zitplaats. Voor reguliere tribunekaarten zijn prijzen vanaf R$250, ongeveer €40, genoemd. Controleer de actuele beschikbaarheid en prijzen voor je boekt.

Ook eten hoeft geen rib uit je lijf te kosten. Voor een paar euro haal je op straat een açaí-bowl of pastel. Een simpele Braziliaanse maaltijd kost vaak minder dan een tientje. Een caipirinha kost vaak maar een paar euro, tenzij je bij een gringo-fuik belandt.

En het belangrijkste: wat trek je aan?

Overdressed zijn bestaat niet met carnaval. Veel Brazilianen gaan helemaal los (as they should). Je valt juist op als je in je gewone kloffie komt opdagen. Heb je een kledingcrisis, dan zijn de straatverkopers of lokale winkels je bestie.

Zie je jezelf al helemaal bootyshakend door de straatjes dartelen in je gele bikini? Tijd om te boeken en te plannen dan!