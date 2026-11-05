Carré: ‘Ik zat eigenlijk al bijna in een relatie voordat we elkaar ooit hadden gezien’

In de film die we aan het draaien waren, Love, Fail, Repeat, waarin ik de hoofdrol vertolkte, was namelijk een pijp ontploft en moest ik eruitzien alsof ik zojuist een flinke lading rioolwater over me heen had gekregen.

Vrijer, speelser en zelfverzekerder

Het pastelblauwe jurkje met de accentriem om mijn middel liet mijn inmiddels zongebruinde huid nog bruiner lijken dan normaal. Terwijl de regisseur mij aanwijzingen gaf voor de volgende take (het mocht nog wat meer verslagen en verdrietig), voelde ik de zon mijn huid lichtjes verbranden. Ondanks het stukje ontbijtkoek dat ik in mijn oor voelde zitten en een bruine druppel die bij 37 graden langs mijn dij liep, voelde ik me megagelukkig.

Ik was op Curaçao, aan het werk als actrice, omringd door mensen die grotendeels Nederlands, maar ook Engels spraken. Met mijn Nederlandse tegenspeler, die al tien jaar in Amerika woonde, sprak ik veel Engels, gewoon omdat ik dat leuk vond. Hoe meer ik sprak, hoe makkelijker mijn Amerikaanse accent terugkwam. Ik voelde me vrijer, speelser en zelfverzekerder. Alsof er een andere versie van mezelf naar boven kwam. Mijn tegenspeler vertelde over zijn tijd in Los Angeles, waarom hij uiteindelijk naar Miami was verhuisd en over de film die hij zelf aan het maken en financieren was. Ook vertelde hij verhalen over de mensen uit de filmwereld die hij in LA had leren kennen. Ik luisterde met grote interesse.

Dit is wat ik wil

En ergens tussen de tropische zon, het acteren en de eindeloze gesprekken in het Engels begon ik het te beseffen: dit is wat ik wil. Dit gevoel wil ik vasthouden. Voor ik het doorhad, had ik het al uitgesproken: "Ik ga dit ook doen." Na een maand filmen zat het erop en was het tijd om afscheid te nemen. We vlogen allebei weer naar huis: hij naar Miami en ik naar Amsterdam. Bij het afscheid zei hij tegen mij: "Veel succes in LA." En zo geschiedde.

Eenmaal thuis in Nederland viel ik in een soort gat. Ik had een maand lang mijn droom geleefd en werd vervolgens terug het grijze Nederland in geslingerd. Het was februari, het regende en de wolken lieten de zon nauwelijks door. Ik woonde alleen en het was piepstil in huis. Ik ging meteen achter mijn laptop zitten. Maar waar begin je als je naar de andere kant van de wereld wilt verhuizen? Naar een stad waar je überhaupt nog nooit geweest bent? Ik besloot eerst een vlucht te boeken en vervolgens op zoek te gaan naar betaalbare accommodatie. Dat bleek bijna onmogelijk. Al gauw zat ik voor twee weken aan meer dan 2.000 euro. Maar het zou het waard zijn, hield ik mezelf voor. Oké, reis geboekt. En nu? Kijken welke connecties ik daar had en welke ik eventueel zou kunnen maken? Maar hoe doe je dat? En nu ga ik iets zeggen wat de meeste mensen waarschijnlijk niet meer zullen geloven: ik ging op Facebook.

Facebook

Op Facebook heb je ontelbare groepen voor Europeanen die in LA wonen: Girls in LA, Singles in LA, Dutchies in LA, ga zo maar door. Dat leek me dus een goede plek om te beginnen. Daarnaast leek het me handig om mijn toenmalige relatiestatus, single, ook maar eens in te zetten om af en toe een leuke avond te hebben. Dus downloadde ik de app die ik niemand zou aanraden: RAYA. Je weet wel, die megapretentieuze datingapp waarvoor je gescreend moest worden en drie referenties nodig had om toegelaten te worden (al geloof ik dat dat tegenwoordig niet meer zo is). Ik richtte mijn zoekgebied op mannen in LA, gewoon om gezellig een drankje mee te doen. Wellicht kon iemand me de stad een beetje laten zien.

En er was iemand. Voor het gemak, en om zijn echte naam niet te noemen, noem ik hem Drew. Drew en ik hadden al een maand voordat ik naar Los Angeles ging contact. Een maand lang belden we uren, lachten we, vertelden we elkaar onze diepste geheimen en zaten we eigenlijk al bijna in een relatie voordat we elkaar überhaupt hadden gezien. Maar dat is een verhaal voor een andere keer.

Gewapend met een koffer van 23 kilo, een nekkussen, mijn Nintendo Switch, pillen tegen vliegangst en een bus Pringles stapte ik het vliegtuig in. Tien uur later landde ik in The USA. "I hopped off a plane at LAX", zoals Miley Cyrus zong.

En ook al wist ik het toen nog niet, dit zou de plek worden waar ik het nieuwe hoofdstuk van mijn leven zou beginnen.