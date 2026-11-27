Een appartement huren als alien in Los Angeles, zonder Social Security number, Amerikaanse bankrekening of creditscore, bleek bijna onmogelijk te zijn. Het online formulier waarop je al je informatie en bankgegevens moest invullen, zodat zij je aanvraag konden verwerken, accepteerde alleen Amerikaanse gegevens. Alleen een Amerikaans telefoonnummer, alleen een Amerikaans adres, alleen Amerikaanse bankrekeningnummers. Ben je buitenlands? Dan moet je bellen, bellen en nog eens bellen.

Bellen, bellen en nog eens bellen

Toen ik begin dit jaar een rondleiding kreeg bij Westwood Village Apartments, had ik vooraf specifiek gevraagd of ze een holding period van een maand hanteerden, omdat ik eerst nog terug moest naar Nederland voordat ik definitief naar Los Angeles kon verhuizen. Op de Amerikaanse huurmarkt is een holding period, de periode waarin ze je appartement kunnen vasthouden voordat je intrekt, van twee weken namelijk standaard. Hoe je binnen twee weken alle stappen van een verhuizing kunt doorlopen, is mij nog steeds niet duidelijk. Vooral omdat de meeste huurwoningen hier een opzegtermijn van één maand hanteren. Op die manier betaal je dan toch altijd twee weken dubbel? Afijn. Ondanks die standaard hadden meerdere medewerkers bij Westwood Village Apartments mij verzekerd dat een holding period van een maand geen enkel probleem was. Ook deze avond kreeg ik opnieuw die bevestiging: “Yes, that's totally fine. We have a one-month holding period policy.”

Inmiddels was ik na tien dagen, vele mislukte pogingen om hun online aanvraagformulier in te vullen en talloze telefoontjes eindelijk approved voor mijn eigen furnished studio in Westwood. Hoera! Ik had mijn zinnen gezet op deze buurt, omdat UCLA, de University of California, Los Angeles, daar zit. In mijn hoofd betekende dat dat ik omringd zou zijn door studenten, internationale bewoners en andere mensen die, net als ik, niet oorspronkelijk uit Los Angeles kwamen. Misschien zou ik me dan wat meer thuis voelen en meer aanspraak hebben. Bovendien lag het Geffen Playhouse op loopafstand en had ik mezelf ervan overtuigd dat ik in een buurt moest wonen waar ik zo veel mogelijk te voet kon doen. Een Trader Joe's, een gym, een theater: alles binnen handbereik. Ik zag mijn leven in Westwood al helemaal voor me. Achteraf gezien kan ik lachen om mijn onervarenheid en gebrek aan kennis over het wonen in LA.

Eén klein probleempje

Er was alleen één klein probleempje: ondanks mijn goedkeuring, de betaalde deposit en alle telefoontjes had ik nog steeds geen huurcontract ontvangen. Dus stuurde ik opnieuw een mailtje naar Westwood Village Apartments, voor de zekerheid naar de drie verschillende e-mailadressen die ik van hen had, met de vraag waar mijn huurcontract bleef. Ik wilde het inmiddels toch wel graag ondertekenen, zodat ik dit hele hoofdstuk eindelijk kon afvinken en mijn eerste eigen studiootje in LA kon gaan vieren.

Niet veel later werd ik gebeld door de manager. Ze viel eigenlijk meteen met de deur in huis: “Hi, I’m guessing nobody told you. Your apartment has already been given to someone else.”

Even was het stil.

Ik voelde mijn hart, dat door mijn maag was gezakt, hard kloppen en ik zat met mijn mond vol tanden aan de telefoon. Pardon?

Ze legde uit dat ze appartementen helemaal geen maand lang vasthielden. De holding period was maximaal twee weken. Maar hoe kon dat nou? Minstens acht andere mensen hadden mij verzekerd dat dat helemaal goed was. Iedere keer als ik belde, kreeg ik weer te horen dat het geen probleem was. Mijn verhuisdatum stond zelfs op de aanvraag die goedgekeurd was. Hoe dan?!

“Okay, but I've been approved. You have my deposit and everything. How could this happen?”

Haar antwoord? “Okay, let me explain this to you in a way that you'll understand.”

Van het kastje naar de muur

Haar toon was zo ontzettend condescending dat ik even niet wist wat ik moest zeggen. Toen herpakte ik me en antwoordde ik net zo vurig: “No, no, no. I understand what you're saying. I just don't understand how this could happen.”

Want dat was precies het probleem. Ik begreep prima wat ze me vertelde. Ik begreep alleen niet hoe acht verschillende medewerkers mij iets anders hadden kunnen vertellen, hoe mijn aanvraag goedgekeurd kon worden, ik een deposit kon betalen en vervolgens zonder enige waarschuwing mijn appartement aan iemand anders kon verliezen. Uiteindelijk kwam het erop neer dat zij geen verantwoordelijkheid kon nemen voor wat de interns mij hadden verteld. Daar had zij immers geen controle over. Waarop ik me afvroeg: maar dan moet je die mensen toch beter opleiden? Je kunt toch niet zomaar klanten verkeerde informatie geven en vervolgens doen alsof het hun probleem is?

Excuses kwamen er niet. Geen enkele vorm van verantwoordelijkheid, eigenlijk. Wel bood ze aan om te kijken of er misschien nog een ander appartement beschikbaar was. Maar toen werd het verhaal nóg vreemder.

Een wel heel merkwaardige huurprijs

Ik had namelijk niet zomaar voor deze studio gekozen. Toen ik eerder een rondleiding kreeg door het complex, kostten de andere furnished studio's allemaal rond de 3.800 dollar per maand. Deze kostte 3.300 dollar en dat was precies waarom ik hem zo graag wilde hebben. De vrouw die mij de rondleiding gaf, had zelf ook al opgemerkt dat ze eigenlijk niet begreep waarom deze zo veel goedkoper was. Misschien omdat hij nog niet gerenoveerd was, opperde ze. En nu, aan de telefoon met de manager, bleek mijn appartement volgens haar ineens 3.800 dollar te kosten.

“No, no, no. That's not what we agreed upon. It was 3,300.”

“Okay, let me check again. Oh right, right, now I see it. 3,500.”

“No, no, no. It was 3,300.”

Je begrijpt: inmiddels begon ik er toch een beetje genoeg van te krijgen. Eerst was mijn appartement zogenaamd aan iemand anders vergeven door een miscommunicatie met de stagiaires en nu leek ook de afgesproken huurprijs ineens niet meer te kloppen.

Achteraf heb ik altijd het vermoeden gehad dat er misschien ergens een fout was gemaakt met de prijs van mijn studio. Dat de 3.300 dollar eigenlijk niet de bedoeling was en dat ze het appartement inmiddels liever voor de oorspronkelijke 3.800 dollar wilden verhuren. Of dat daadwerkelijk zo was, zal ik waarschijnlijk nooit weten. Maar het voelde op dat moment wel verdacht veel alsof ik met een mooi verhaal over interns en miscommunicatie aan de kant was geschoven.

En daar stond ik dan. Nog niet eens verhuisd naar Los Angeles, zonder appartement en een flinke dosis frustratie rijker. Oh, en mocht je denken dat ik mijn deposit daarna netjes terugkreeg: dat duurde nog eens vier maanden.

Welkom op de Amerikaanse huizenmarkt

Later hoorde ik van vrienden in LA dat dit soort praktijken helaas vaker voorkomen. Veel appartementencomplexen rekenen naast je borg ook een application fee, vaak rond de 50 dollar, die je sowieso niet terugkrijgt. Volgens mijn vrienden proberen sommige verhuurders zo veel mogelijk mensen een aanvraag te laten indienen, zodat er een flinke stapel niet-restitueerbare aanvraagkosten binnenkomt. Of er vervolgens überhaupt serieus naar alle aanvragen wordt gekeken, is nog maar de vraag. Sommige mensen krijgen nauwelijks een eerlijke kans en worden gewoon afgewezen. En in andere gevallen wordt er zelfs al een deposit aangenomen, waarna het zo'n bureaucratisch gedoe wordt om je geld terug te krijgen dat mensen uiteindelijk maar opgeven. Welkom op de Amerikaanse huizenmarkt!

Een geluk bij een ongeluk

Als ik terugkijk op dit alles, was het een geluk bij een ongeluk. Ik weet nu veel beter in welke buurten ik zou willen wonen, dat ik niet bang hoef te zijn om hier mijn eigen meubels te hebben en dat 3.300 dollar per maand natuurlijk van de zotte was. Ik zit inmiddels in mijn prachtige appartementje in Hollywood, met mijn eigen meubels, voor ‘maar’ 1.750 dollar per maand.

Dus, moraal van het verhaal: alles pakt altijd beter uit dan je denkt.